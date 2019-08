Santa Fe RC y El Quillá en competencias nacionales

En la provincia de Tucumán y en la ciudad de Venado Tuerto dos equipos santafesinos afrontarán competencias organizadas por la Confederación Argentina de Hockey. En cuanto al Campeonato de Clubes Sub 14, se jugará en el estadio de Natación y Gimnasia, y en Los Tarcos de Tucumán.

En esta competencia, El Quillá integra la Zona D junto Universitario Rugby y Popeye BC. La Zona A la componen Liceo RC, La Torre Hockey y Los Cardos, mientras que la Zona B, la conforman Barrio Parque, Banco Provincia y Trelew Rugby Club. Finalmente, la Zona C, está integrada por Tucumán RC, Atlético del Rosario y Natación y Gimnasia.

El debut de las chicas santafesinas será este jueves al mediodía ante Popeye Beisbol Club de la provincia de Salta. El segundo compromiso lo afrontará el viernes 30, a las 10, frente a Universitario Rugby.

El plantel de las Tiburonas que tiene como entrenador a Gastón Rojas contará con el siguiente plantel: Regina Charvey, Ema Fleischer, Alma D’andrea, Julia Culler, Agustina Fedele, Delfina Gerosa, Lucia Celeri, Bianca Palavecino, Victoria Rojas, Julia Ponzo, Fiorella Primón, Fiamma Romano, Malena Bertone, Catherina Passarello, Juliana Bessone, Florentina Soñéz, Martina Centeno, Milene Bonazzola, Micaela Levy y Giuliana Lucca.

En el caso del Regional de Clubes B Nea Sub 14 de damas, el mismo se pondrá en marca este jueves pero en las instalaciones del Country del Jockey Club de Venato Tuerto, en el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.

La Zona A la conforman Club For Ever de La Plata, Old Resian de Rosario y Santa Fe Rugby Club, mientras que en la Zona B se encuentran Unión Agrarios de Cerrito, Sportsman de Rosario, Jockey de Venado Tuerto y Huracán.

El debut de las chicas de Santa Fe Rugby será a la tarde de este jueves frente al elenco platense de Club For Ever. La segunda presentación la realizará este viernes 30, a las 12, frente a Old Resian de Rosario.

El plantel de la escuadra de Sauce Viejo, que tiene como head coach a Victoria Sánchez lo hará con: Margarita Arnodo, Delfina Codoni, Olivia Colli, Martina Cuttela, Emilia Depetris, Emma Favre, Lucia Franco, Josefina López, Mía Mande, Agostina Marin, Amparo Mayoraz, Renata Mocchiutti, Milagros Moreno, Lucia Neville, Martina Orellano, Malena Páez, Guillermina Sagrera, Monserrat Verdum, Nazareth Wagner,Sol Gaziano.