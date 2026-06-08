Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe Rugby

Santa Fe Rugby dio la sorpresa al vencer a Banco Provincial en el Dos Orillas

Por la 10° fecha del certamen interasociaciones, Santa Fe RC superó a Banco Provincial por 2 a 0 de visitante, mientras que El Quillá le ganó con autoridad a Paracao

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 08:38hs
Santa Fe Rugby venció a Banco de visitante en la décima fecha del Dos Orillas.

Santa Fe Rugby venció a Banco de visitante en la décima fecha del Dos Orillas.

En los diferentes escenarios de la región se concretó la penúltima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. La gran sorpresa la dio Santa Fe Rugby que venció en condición de visitante a Banco Provincial por 2 a 0, mientras que El Quillá doblegó a Paracao. Además, La Salle Jobson cayó en el Plumazo ante CAE, y en Esperanza, las Lobas y las Gitanas no se sacaron diferencias. Las Kresteras y las Tiburonas serán los finalistas del certamen.

Santa Fe RC dio la sorpresa en el Dos Orillas

Por la décima fecha de la Zona Campeonato, Santa Fe Rugby consiguió tres puntos de oro y ganó margen para evitar los cruces por la permanencia. En Altos del Valle, derrotó 2-0 a Banco, líder del certamen, con goles de Amparo Mayoraz y Justina Prazenica en el segundo cuarto. El Santa mostró mayor efectividad en el área rival y aprovechó sus momentos de dominio, siendo más claro y ordenado desde el juego, lo que le permitió justificar el triunfo con una actuación sólida y contundente.

Fue paciente, con una defensa bien plantada a lo largo del partido, mientras que las delanteras resultaron desequilibrantes cada vez que la bocha les llegó limpia. La Reserva sigue al frente tras una categórica victoria por 5-1. Por su parte, la Sub19 de Martín Olivera se mantiene a dos de la punta con otro triunfo, esta vez por 2-0.

En la ASH, El Quillá capitalizó su control y no perdonó a Paracao. Las “tiburonas” vencieron 3-1 y dieron un paso clave para recuperar la punta (quedaron a uno) si vencen a Rowing el martes en el partido pendiente de la quinta fecha. Martina Borgo madrugó de entrada e infló la red apenas arrancó el cotejo. Mientras que Julia Ponzo sacó de la galera un revés cruzado desde el vértice del área y la clavó al ángulo. El otro fue obra de Virginia Suárez. Para las entrerrianas, descontó Milena Kamlofsky.

En barrio “Las Delicias”, Universitario y Estudiantes Blanco empataban 0-0, pero el mal clima obligó a suspender el encuentro. En la serie, se dio el bautismo triunfal de la Sub19 “cuervas” que ganó 3 a 2 con un gol agónico de Milena Monjo.

En Esperanza, Alma Juniors y CRAI disputaron un poco más de la mitad del juego cuando debió suspenderse por las condiciones climáticas. En Reserva, las “gitanas” golearon 4-0 y continúan como escoltas directas de SFRC, a solo un punto.

image
El Quill&aacute; super&oacute; con claridad a Paracao y asegur&oacute; el segundo lugar de las posiciones.

El Quillá superó con claridad a Paracao y aseguró el segundo lugar de las posiciones.

Síntesis

Banco Provincial 0- Santa Fe RC 2

Banco Provincial: Clara Palacios, Celina Basilio, Rocío Caldíz (c), Luisina Delmenico, Pilar Figueroa, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Milagros Paiva, Avril González, Valentina Cecconi.

Santa Fe Rugby: Lola Giauque; Pilar Benavides, Emilia Depetris, Florencia Gorla (c), Lola Iturraspe, Delfina López, Amparo Mayoraz, Simona Mochiutti, Lucila Patrizi, Paz Meynardi, Emilia Vidoz. DT: Nicolás Sequeira. Luego ingresaron: Justina Prazenicka, Emma FLorio, Martina Spuler, Sofía Garofalo, Delfina Colli y Josefina Botta.

Goles: 18´ Amparo Mayoraz y 27´ Justina Prazenicka.

Tarjetas verdes: Luisina Delmecio (B), Amparo Mayoraz y Lucila Patrizi (SFRC).

Tarjetas amarillas: Morena García Rossi (B), Paz Meynardi (SFRC).

Árbitros: Matías Ledesma y Franco Varga.

Cancha: Estadio José Carlos Benítez (Banco)

-Zona Campeonato - Resultados 10° fecha:

Banco Provincial 0-Santa Fe Rugby 2

El Quillá 3- Paracao 1

Estudiantes 3- La Salle Jobson 2

Rowing 0- Talleres 3

Universitario 0-Estudiantes B 0

Alma Juniors de Esperanza 0- CRAI 0

-Posiciones: Banco Provincial 22; El Quillá 21, La Salle Jobson 17, Talleres 16, CRAI y Estudiantes 15, Paraná Rowing 13, Santa Fe Rugby 11, Alma Juniors 8, Paracao 5, CAE Blanco 4 y Universitario 1.

-Próxima fecha: Talleres con Universitario, Santa Fe RC con Paraná Rowing, La Salle Jobson con Banco Provincial, Estudiantes con Alma Juniors, Paracao con CRAI y CAE Blanco con El Quillá.

-Zona Ascenso B1 - 8° fecha:

Colón 1- Argentino SC 3

Tilcara 5-Unión Agrarios 0

Santa Fe RC B 2- Unión 1

Talleres Blanco 1-Capiba RC 3

-Zona Ascenso B2- 8° fecha:

CRAI Blanco 2- Atlético Franck 1

Colón SJ 4-Diamantino 0

CRAR 4- Rowing Blanco 0

Santa Fe Rugby Banco Provincial Dos Orillas
Noticias relacionadas
El clásico del rugby local viene con el Trofeo de la Amistad, en memoria de Jerónimo Fernández Bobbio y Salvador Passadore.

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Santa Fe Rugby ganó un duro partido, es invicto y líder de la zona 3 del TDI A.

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

el traumatico antecedente entre la seleccion argentina e islandia

El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

el us open anuncio el regreso de roger federer: sera parte de una exhibicion junto a otras leyendas

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

Lo último

El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

Último Momento
El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

Incendio en SanCor de Sunchales: el fuego afectó áreas clave de la planta y hubo riesgo de propagación

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

El US Open anunció el regreso de Roger Federer: será parte de una exhibición junto a otras leyendas

Juan Manuel Cerúndolo dio otro salto y alcanzó el mejor ranking de su carrera tras Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo dio otro salto y alcanzó el mejor ranking de su carrera tras Roland Garros

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Ovación
Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Apertura Promocional: Kimberley y Atlético Franck se adelantaron en semifinales

Varios nadadores de Unión fueron convocados a la selección nacional

Varios nadadores de Unión fueron convocados a la selección nacional

Santa Fe Rugby dio la sorpresa al vencer a Banco Provincial en el Dos Orillas

Santa Fe Rugby dio la sorpresa al vencer a Banco Provincial en el Dos Orillas

El Centro de Tiro Deportivo comienza a tomar forma en Recreo

El Centro de Tiro Deportivo comienza a tomar forma en Recreo

Concluyó la fase regular en el Súper Rugby Américas, y ahora se viene lo mejor

Concluyó la fase regular en el Súper Rugby Américas, y ahora se viene lo mejor

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco