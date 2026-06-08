Santa Fe Rugby dio la sorpresa al vencer a Banco Provincial en el Dos Orillas

Por la 10° fecha del certamen interasociaciones, Santa Fe RC superó a Banco Provincial por 2 a 0 de visitante, mientras que El Quillá le ganó con autoridad a Paracao

En los diferentes escenarios de la región se concretó la penúltima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey . La gran sorpresa la dio Santa Fe Rugby que venció en condición de visitante a Banco Provincial por 2 a 0 , mientras que El Quillá doblegó a Paracao. Además, La Salle Jobson cayó en el Plumazo ante CAE , y en Esperanza, las Lobas y las Gitanas no se sacaron diferencias . Las Kresteras y las Tiburonas serán los finalistas del certamen.

Por la décima fecha de la Zona Campeonato, Santa Fe Rugby consiguió tres puntos de oro y ganó margen para evitar los cruces por la permanencia. En Altos del Valle, derrotó 2-0 a Banco, líder del certamen, con goles de Amparo Mayoraz y Justina Prazenica en el segundo cuarto. El Santa mostró mayor efectividad en el área rival y aprovechó sus momentos de dominio, siendo más claro y ordenado desde el juego, lo que le permitió justificar el triunfo con una actuación sólida y contundente.

Fue paciente, con una defensa bien plantada a lo largo del partido, mientras que las delanteras resultaron desequilibrantes cada vez que la bocha les llegó limpia. La Reserva sigue al frente tras una categórica victoria por 5-1. Por su parte, la Sub19 de Martín Olivera se mantiene a dos de la punta con otro triunfo, esta vez por 2-0.

En la ASH, El Quillá capitalizó su control y no perdonó a Paracao. Las “tiburonas” vencieron 3-1 y dieron un paso clave para recuperar la punta (quedaron a uno) si vencen a Rowing el martes en el partido pendiente de la quinta fecha. Martina Borgo madrugó de entrada e infló la red apenas arrancó el cotejo. Mientras que Julia Ponzo sacó de la galera un revés cruzado desde el vértice del área y la clavó al ángulo. El otro fue obra de Virginia Suárez. Para las entrerrianas, descontó Milena Kamlofsky.

En barrio “Las Delicias”, Universitario y Estudiantes Blanco empataban 0-0, pero el mal clima obligó a suspender el encuentro. En la serie, se dio el bautismo triunfal de la Sub19 “cuervas” que ganó 3 a 2 con un gol agónico de Milena Monjo.

En Esperanza, Alma Juniors y CRAI disputaron un poco más de la mitad del juego cuando debió suspenderse por las condiciones climáticas. En Reserva, las “gitanas” golearon 4-0 y continúan como escoltas directas de SFRC, a solo un punto.

image El Quillá superó con claridad a Paracao y aseguró el segundo lugar de las posiciones.

Síntesis

Banco Provincial 0- Santa Fe RC 2

Banco Provincial: Clara Palacios, Celina Basilio, Rocío Caldíz (c), Luisina Delmenico, Pilar Figueroa, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Milagros Paiva, Avril González, Valentina Cecconi.

Santa Fe Rugby: Lola Giauque; Pilar Benavides, Emilia Depetris, Florencia Gorla (c), Lola Iturraspe, Delfina López, Amparo Mayoraz, Simona Mochiutti, Lucila Patrizi, Paz Meynardi, Emilia Vidoz. DT: Nicolás Sequeira. Luego ingresaron: Justina Prazenicka, Emma FLorio, Martina Spuler, Sofía Garofalo, Delfina Colli y Josefina Botta.

Goles: 18´ Amparo Mayoraz y 27´ Justina Prazenicka.

Tarjetas verdes: Luisina Delmecio (B), Amparo Mayoraz y Lucila Patrizi (SFRC).

Tarjetas amarillas: Morena García Rossi (B), Paz Meynardi (SFRC).

Árbitros: Matías Ledesma y Franco Varga.

Cancha: Estadio José Carlos Benítez (Banco)

-Zona Campeonato - Resultados 10° fecha:

Banco Provincial 0-Santa Fe Rugby 2

El Quillá 3- Paracao 1

Estudiantes 3- La Salle Jobson 2

Rowing 0- Talleres 3

Universitario 0-Estudiantes B 0

Alma Juniors de Esperanza 0- CRAI 0

-Posiciones: Banco Provincial 22; El Quillá 21, La Salle Jobson 17, Talleres 16, CRAI y Estudiantes 15, Paraná Rowing 13, Santa Fe Rugby 11, Alma Juniors 8, Paracao 5, CAE Blanco 4 y Universitario 1.

-Próxima fecha: Talleres con Universitario, Santa Fe RC con Paraná Rowing, La Salle Jobson con Banco Provincial, Estudiantes con Alma Juniors, Paracao con CRAI y CAE Blanco con El Quillá.

-Zona Ascenso B1 - 8° fecha:

Colón 1- Argentino SC 3

Tilcara 5-Unión Agrarios 0

Santa Fe RC B 2- Unión 1

Talleres Blanco 1-Capiba RC 3

-Zona Ascenso B2- 8° fecha:

CRAI Blanco 2- Atlético Franck 1

Colón SJ 4-Diamantino 0

CRAR 4- Rowing Blanco 0