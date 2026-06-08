En los diferentes escenarios de la región se concretó la penúltima fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. La gran sorpresa la dio Santa Fe Rugby que venció en condición de visitante a Banco Provincial por 2 a 0, mientras que El Quillá doblegó a Paracao. Además, La Salle Jobson cayó en el Plumazo ante CAE, y en Esperanza, las Lobas y las Gitanas no se sacaron diferencias. Las Kresteras y las Tiburonas serán los finalistas del certamen.
Santa Fe Rugby dio la sorpresa al vencer a Banco Provincial en el Dos Orillas
Por la 10° fecha del certamen interasociaciones, Santa Fe RC superó a Banco Provincial por 2 a 0 de visitante, mientras que El Quillá le ganó con autoridad a Paracao
Por Ovación
Santa Fe RC dio la sorpresa en el Dos Orillas
Por la décima fecha de la Zona Campeonato, Santa Fe Rugby consiguió tres puntos de oro y ganó margen para evitar los cruces por la permanencia. En Altos del Valle, derrotó 2-0 a Banco, líder del certamen, con goles de Amparo Mayoraz y Justina Prazenica en el segundo cuarto. El Santa mostró mayor efectividad en el área rival y aprovechó sus momentos de dominio, siendo más claro y ordenado desde el juego, lo que le permitió justificar el triunfo con una actuación sólida y contundente.
Fue paciente, con una defensa bien plantada a lo largo del partido, mientras que las delanteras resultaron desequilibrantes cada vez que la bocha les llegó limpia. La Reserva sigue al frente tras una categórica victoria por 5-1. Por su parte, la Sub19 de Martín Olivera se mantiene a dos de la punta con otro triunfo, esta vez por 2-0.
En la ASH, El Quillá capitalizó su control y no perdonó a Paracao. Las “tiburonas” vencieron 3-1 y dieron un paso clave para recuperar la punta (quedaron a uno) si vencen a Rowing el martes en el partido pendiente de la quinta fecha. Martina Borgo madrugó de entrada e infló la red apenas arrancó el cotejo. Mientras que Julia Ponzo sacó de la galera un revés cruzado desde el vértice del área y la clavó al ángulo. El otro fue obra de Virginia Suárez. Para las entrerrianas, descontó Milena Kamlofsky.
En barrio “Las Delicias”, Universitario y Estudiantes Blanco empataban 0-0, pero el mal clima obligó a suspender el encuentro. En la serie, se dio el bautismo triunfal de la Sub19 “cuervas” que ganó 3 a 2 con un gol agónico de Milena Monjo.
En Esperanza, Alma Juniors y CRAI disputaron un poco más de la mitad del juego cuando debió suspenderse por las condiciones climáticas. En Reserva, las “gitanas” golearon 4-0 y continúan como escoltas directas de SFRC, a solo un punto.
Síntesis
Banco Provincial 0- Santa Fe RC 2
Banco Provincial: Clara Palacios, Celina Basilio, Rocío Caldíz (c), Luisina Delmenico, Pilar Figueroa, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Milagros Paiva, Avril González, Valentina Cecconi.
Santa Fe Rugby: Lola Giauque; Pilar Benavides, Emilia Depetris, Florencia Gorla (c), Lola Iturraspe, Delfina López, Amparo Mayoraz, Simona Mochiutti, Lucila Patrizi, Paz Meynardi, Emilia Vidoz. DT: Nicolás Sequeira. Luego ingresaron: Justina Prazenicka, Emma FLorio, Martina Spuler, Sofía Garofalo, Delfina Colli y Josefina Botta.
Goles: 18´ Amparo Mayoraz y 27´ Justina Prazenicka.
Tarjetas verdes: Luisina Delmecio (B), Amparo Mayoraz y Lucila Patrizi (SFRC).
Tarjetas amarillas: Morena García Rossi (B), Paz Meynardi (SFRC).
Árbitros: Matías Ledesma y Franco Varga.
Cancha: Estadio José Carlos Benítez (Banco)
-Zona Campeonato - Resultados 10° fecha:
Banco Provincial 0-Santa Fe Rugby 2
El Quillá 3- Paracao 1
Estudiantes 3- La Salle Jobson 2
Rowing 0- Talleres 3
Universitario 0-Estudiantes B 0
Alma Juniors de Esperanza 0- CRAI 0
-Posiciones: Banco Provincial 22; El Quillá 21, La Salle Jobson 17, Talleres 16, CRAI y Estudiantes 15, Paraná Rowing 13, Santa Fe Rugby 11, Alma Juniors 8, Paracao 5, CAE Blanco 4 y Universitario 1.
-Próxima fecha: Talleres con Universitario, Santa Fe RC con Paraná Rowing, La Salle Jobson con Banco Provincial, Estudiantes con Alma Juniors, Paracao con CRAI y CAE Blanco con El Quillá.
-Zona Ascenso B1 - 8° fecha:
Colón 1- Argentino SC 3
Tilcara 5-Unión Agrarios 0
Santa Fe RC B 2- Unión 1
Talleres Blanco 1-Capiba RC 3
-Zona Ascenso B2- 8° fecha:
CRAI Blanco 2- Atlético Franck 1
Colón SJ 4-Diamantino 0
CRAR 4- Rowing Blanco 0