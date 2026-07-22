Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Santa Fe Rugby jugará en Sauce Viejo ante Jockey de Rosario por la quinta fecha del Torneo del Interior, en tanto por la reválida, CRAI visitará a Jockey Club

Este sábado 27 de julio el torneo más federal del país vuelve a tener acción con la disputa de la quinta fecha del Torneo del Interior A y los cuartos de final y las reválidas en el segundo nivel. El choque que animarán Santa Fe Rugby Club con Jockey Club de Rosario será el encuentro de la fecha que será televisado por Disney+ Premium. Por su parte, en la provincia de Córdoba, CRAI visitará al Jockey de Villa María.

Este sábado 25 de julio, a partir de las 15.30, se disputará la quinta fecha del Torneo del Interior A que organiza la UAR. Por la Zona 3, en Sauce Viejo, en el encuentro televisado, Santa Fe Rugby Club será anfitrión del Jockey Club de Rosario bajo el arbitraje del cordobés Esteban Filipanics. En la misma zona, en barrio Alto Alberdi, Universitario de Córdoba jugará frente a Córdoba Athletic con el control de Pablo Deluca de Buenos Aires.

En el caso de los Tricolores, que están cumpliendo una gran campaña en el Regional del Litoral, vienen de imponerse a Gimnasia y Esgrima de Rosario, y en la competencia nacional cayó por 50 a 40 en la fecha pasada ante Universitario en Córdoba en la vecina provincia, oportunidad en la que perdieron el invicto. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 17, Santa Fe Rugby 15, Córdoba Athlétic y Universitario de Córdoba 6.

Por la reválida del Interior B, los Gitanos visitarán a Jockey en Villa María.

Por la Zona 1, Tucumán Rugby recibirá a Marista de Mendoza (Agustín Altabe) y Gimnasia y Esgrima de Rosario a Mendoza (Damián Schneider). En la Zona 2, en Soles del Oeste, Urú Curé de Río Cuarto se medirá con Tala RC de Córdoba (Juan Martínez) y en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná lo hará con CURNE de Resistencia bajo el control del cordobés Tomás Ninci. En la Zona 4, en Grandfield, Old Resian será anfitrión de Duendes (el misionero Leandro Peker), y Jockey Club de Córdoba lo hará con La Tablada (el marplatense Gastón Rogé).

En cuanto a los cuartos de final del Torneo del Interior B, Natación y Gimnasia jugará con Universitario de Tucumán (Valentín Ferrero), Tucumán Lawn Tennis lo hará con Huirapuca (el tucumano Pedro López Vildoza), Sociedad Sportiva de Bahía Blanca con Sporting de Mar del Plata (el entrerriano Juano Moyano) y en los Boulevares, Palermo Bajo de Córdoba lo hará con el Paraná Rowing Club (el salteño Agustín Godoy).

En la reválida del segundo estamento del certamen UAR, el sábado 25, a las 15.30, CRAI visitará al Jockey Club de Villa María con el arbitraje del rosarino Juan Vega. Los Gitanos, que no tuvieron un buen rendimiento en el certamen, vienen de perder frente a Natación y Gimnasia en Tucumán por un ajustado 36 a 33, mientras que Jockey Club de Villa María superó en calidad de visitante a Palermo Bajo en Córdoba por 23 a 20.

Además, en Tucumán, Cardenales jugará con Tigres RC (Maxilimiano Busaniche), Mar del Plata Club con Los Tordos de Mendoza (Luca Soldá), y en la provincia de Mendoza, Liceo Rugby Club recibirá a Universidad de San Juan con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata.