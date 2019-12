Santa Fe tiene confirmado el plantel para jugar en Paraná

Empezó la cuenta regresiva para la disputa del 36° Seven de la República que organizan en conjunto la Unión Argentina de Rugby con la realización de la Unión Entrerriana de Rugby. El certamen se disputará en el Plumazo del CAE y la Tortuguita de Rowing, próximo sábado 7 y domingo 8 de diciembre.

El combinado de juego reducido de la USR, que entrenó el lunes por la tarde, y el martes por la noche, tras dicho ensayo en las instalaciones de Querandí Rugby Club, el head coach Pablo Martegani confirmó el plantel de doce jugadores que afrontará el Seven de la República.

El mismo estará conformado por: Tomás Grenón, Alejandro Molinas (h) y Franco Radín (CRAI); Lucas Caputto, Agustín Foradini, Santiago Quirelli, Dalmiro Borzone, Tomás Kerz y Lucas Fertonani (Santa Fe Rugby); Facundo Aimo y Manuel Mandrile (CRAR de Rafaela); Leandro Rivero (capitán, Cha Roga).

El staff encabezado por Martegani de CRAI, lo completan Gastón Sgroi y Pablo Pfirter como coaches; Gonzálo Carrasco como preparador físico; Mercedes Dumont es la nutricionista; Nicolás Erpen el kinesiólogo; mientras que Walter Hrycuk y Fernando Yódice son los mánagers.

El elenco santafesino volverá a entrenar ya con los elegidos para jugar en Paraná, este jueves a las 19 en Querandí RC; mientras que el viernes por la tarde ya quedarán concentrados en el Gran Hotel Paraná de la vecina capital provincial.

En el Seven de la República, el debut de Santa Fe está previsto para el sábado 7, a las 10.40, en cancha 2, frente a Misiones. Posteriormente, a las 17.20, en el CAE jugará ante la Unión Sanjuanina de Rugby, y a las 18.40, en el Plumazo, el clásico ante Rosario.

SevenDOS.jpg UNO Santa Fe

El capitán designado

"Creo que llegamos muy bien, a pesar de todas las lesiones que padecimos, se hizo un buen trabajo, y estamos listos para jugar el Seven de la República", le dijo Leandro Rivero a UNO Santa Fe.

El designado capitán del seleccionado de Seven manifestó que "vamos con muchas expectativas, trataremos llegar lo más alto posible, mejorar lo que fue el año pasado, que terminamos sexto, así que trataremos de superar eso".

En cuanto a los rivales, el back de Cha Roga Club, destacó que "son todos muy duros, cada año está más difícil y más duro, al no estar el torneo de quince, todos llegan mejor preparados, así que será un lindo desafío".

"La preparación nuestra fue buena, de menor a mayor, con muchos chicos nuevos, creo nos afianzamos los que venimos de años anteriores, así que la experiencia nos va a jugar a favor me parece" destacó Lea Rivero.

Por último, expresó que "la designación de capitán es algo muy lindo, no me lo esperaba, y es un muy buen desafío. Además es algo que hay que disfrutar, pero me pone muy contento".