Se terminó la ilusión en Ciudad del Cabo

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora cayó derrotado ante Francia por 19-10, en los Cuartos de Final del Oro en la segunda etapa del Circuito, disputada en Sudáfrica. Franco Sábato y Rodrigo Etchart marcaron las conquistas del equipo nacional, que repitió la misma performance de una semana atrás, en Dubai.

El día viernes había comenzado de gran forma tras la victoria ante Canadá por 33-21, con tries de Sábato (2), Schulz, Luna y Ulloa. Luego, el sábado, Los Pumas 7s cosecharon un triunfo ante Gales (45-0) y una derrota a manos de Nueva Zelanda (19-14), y así dieron por finalizado la primera fase.

Ante los All Blacks 7´s, pese al muy buen partido del equipo conducido por Santiago Gómez Cora, no alcanzó para lograr imponerse. Los tries para los argentinos fueron convertidos por Matías Osadczuk y el cordobés Gastón Revol.

En cuanto a números finales, tras las etapas de Dubai y Ciudad del Cabo, podemos destacar que Franco Sábato lleva 5 tries en esta temporada y ya acumula 117 en toda su carrera.

Por su parte, Gastón Revol llegó a 350 encuentros con la camiseta argentina y lidera ese ranking.

Respecto a tackles realizados en este Circuito Mundial 2019/2020, Santiago Mare es el mejor en este rubro con 13. Lo siguen Matías Osadzcuk (11) y Santiago Álvarez Fourcade (10).

El plantel de Los Pumas Seven que participó en Ciudad del Cabo estuvo integrado por: Fernando Luna, Marcos Moroni, Matías Osadczuk, Francisco Ulloa, Santiago Mare, Rodrigo Etchart, Luciano González, Felipe Del Mestre, Gastón Revol, Franco Sábato, Germán Schulz y Gerónimo Prisciantelli.

La próxima cita del Seleccionado Nacional será en la ciudad neozelandeza de Hamilton, los días 25 y 26 de enero. Después de esa etapa, Los Pumas 7s viajarán a Australia para competir el 1 y 2 de febrero en la ciudad de Sydney. Probablemente, los argentinos podrán recuperar a Lautaro Bazán Vélez y a su capitán, Santiago Álvarez Fourcade, tras sus lesiones.