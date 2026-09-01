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Sorpresa en Europa: Atlético de Madrid acelera por Nicolás Tagliafico

El equipo español busca concretar la llegada del lateral izquierdo en el último día del mercado mientras que Juventus también está interesado en el argentino

1 de septiembre 2026 · 10:30hs
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Nicolás Tagliafico podría convertirse en refuerzo de Atlético de Madrid.

Nicolás Tagliafico podría convertirse en refuerzo de Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid avanzó con fuerza por Nicolás Tagliafico. El equipo dirigido por Diego Simeone busca concretar su llegada en el último día del mercado y ya trabaja para encontrar la fórmula que permita incorporar al experimentado lateral izquierdo.

Tagliafico en el radar del Atlético de Madrid

El defensor de 34 años, tiene contrato con Olympique de Lyon hasta 2027, aunque la situación económica del conjunto francés favorece una posible salida en este mercado. Ante este escenario, el club español aceleró las negociaciones y recibió una señal positiva del propio jugador, que estaría dispuesto a priorizar la propuesta del Atlético.

La operación todavía depende de que ambos clubes alcancen un acuerdo. En paralelo, Atlético intenta liberar espacio dentro de su límite salarial mediante distintas salidas, entre ellas las de José María Giménez, Thomas Lemar, Carlos Martín y Obed Vargas, movimientos que podrían facilitar la llegada del argentino.

Juventus también se mostró interesado en Tagliafico y recibió una respuesta favorable del defensor. Sin embargo, el conjunto madrileño tomó ventaja en las últimas horas y busca aprovechar su mejor posición para avanzar definitivamente en el fichaje.

Si logra concretarse, el argentino se sumaría al Atlético y le daría a Simeone una alternativa de experiencia para esa posición. Mientras tanto, Hugo Bueno aparece como otra posibilidad, aunque en ese caso se trataría de una incorporación a préstamo desde Wolverhampton.

Atlético de Madrid Nicolás Tagliafico Europa
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