Uno Santa Fe | Ovación | Julián Álvarez

Julián Álvarez faltó por tercer día en el entrenamiento del Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a ausentarse de las prácticas grupales en la Ciudad Deportiva de Majadahonda alegando una “indisposición”.

28 de agosto 2026 · 09:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Julián Álvarez faltó por tercer día en el entrenamiento del Atlético de Madrid

Por tercera jornada consecutiva, Julián Álvarez no formó parte de los entrenamientos del Atlético de Madrid, argumentando un cuadro de indisposición física.

El delantero argentino no formó parte de ninguna de las prácticas semanales tras el empate 2-2 frente al Villarreal en el estadio Wanda Metropolitano.

En aquel encuentro, el exjugador de River Plate ingresó desde el banco de suplentes y debió soportar muestras de descontento por parte de la tribuna colchonera. Tras el pitazo final, el cordobés se retiró directo al vestuario sin sumarse al saludo del resto del plantel, marcando un distanciamiento evidente con la parcialidad madrileña.

Esta situación, además, representa un severo dolor de cabeza deportivo para Diego Simeone a tan solo un día de disputar la tercera fecha del certamen español ante el Sevilla. Ante la lesión muscular que arrastra el noruego Alexander Sørloth y la ausencia de Álvarez, el “Cholo” deberá improvisar esquemas y explorar alternativas inéditas en la línea ofensiva para suplir la baja del atacante argentino.

El conflicto entre Atlético de Madrid y Julián Álvarez

Por su parte, el clima entre el campeón del mundo y la dirigencia colchonera se encuentra en estado crítico tras la manifestación del atacante en cambiar de equipo las gestiones públicas del Barcelona para concretar su fichaje antes del cierre de la ventana de transferencias, intención ratificada públicamente por Joan Laporta.

Sin embargo, la dirigencia madrileña se mantiene inflexible, tildó las negociaciones de “imposibles” y se ampara en el contrato vigente hasta junio de 2030 con su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, congelando una negociación que promete mantener el suspenso hasta el último minuto.

Julián Álvarez Atlético de Madrid Villarreal
Noticias relacionadas
arsenal insiste por julian alvarez y prepara una oferta millonaria

Arsenal insiste por Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

julian alvarez y un gesto inesperado tras los silbidos de los hinchas del atletico de madrid

Julián Álvarez y un gesto inesperado tras los silbidos de los hinchas del Atlético de Madrid

julian alvarez vuelve a la lista del atletico y simeone salio a bancarlo en plena tension

Julián Álvarez vuelve a la lista del Atlético y Simeone salió a bancarlo en plena tensión

atletico de madrid venderia a julian alvarez, pero impone una condicion para su salida

Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

Lo último

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Último Momento
Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

El doble nueve, la marca registrada de Delfino en Colón

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

De Colón a Ecuador: Ezequiel Medrán asumió como DT de Emelec

Nueva exigencia para la licencia de conducir en Santa Fe: cómo se aplicará el curso obligatorio de primeros auxilios

Nueva exigencia para la licencia de conducir en Santa Fe: cómo se aplicará el curso obligatorio de primeros auxilios

El Icon de Geely, con destino deportivo en el TC2000

El Icon de Geely, con destino deportivo en el TC2000

Ovación
Unión apelará la sanción a Julián Palacios tras la expulsión ante Aldosivi

Unión apelará la sanción a Julián Palacios tras la expulsión ante Aldosivi

Unión espera el aval de AFA y define qué refuerzo buscar tras la lesión de Vargas

Unión espera el aval de AFA y define qué refuerzo buscar tras la lesión de Vargas

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

Duro comunicado de UTEDYC contra Unión: denunció incumplimientos laborales

El primer objetivo de Unión es clasificar para jugar una Copa

"El primer objetivo de Unión es clasificar para jugar una Copa"

Kily González fue anunciado como nuevo DT del Inter Miami de Leo Messi

Kily González fue anunciado como nuevo DT del Inter Miami de Leo Messi

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio