Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Tras el duelo ante Morón, Colón viajará para medirse con Godoy Cruz, otro rival directo que marcha sexto y está a solo dos puntos.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 10:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Prensa Colón

Colón ya conoce cuándo volverá a salir a la ruta en la Primera Nacional. Después del compromiso de este sábado frente a Morón, el Sabalero tendrá que visitar a Godoy Cruz por la jornada 29. El duelo se disputará el domingo 13 de septiembre, desde las 18, en Mendoza, ante un rival que suma 43 puntos.

LEER MÁS: Colón y un desafío importante frente a Morón

Otro rival directo en el camino

El calendario le presenta a Colón un nuevo enfrentamiento ante un equipo que también mantiene aspiraciones de avanzar hacia los puestos principales. Godoy Cruz llega con 43 puntos y se ubica sexto, apenas dos unidades por debajo del conjunto santafesino.

El encuentro se jugará el domingo 13 de septiembre a las 18 horas en Mendoza y llegará inmediatamente después del compromiso que Colón afrontará este sábado ante Morón. Será una nueva prueba exigente para el equipo santafesino, esta vez lejos de su estadio.

Una clasificación cada vez más apretada

La Zona A atraviesa un momento de máxima paridad en la parte superior. Las diferencias entre los principales protagonistas son reducidas y cada jornada puede modificar considerablemente el orden de los equipos que buscan quedarse con posiciones de privilegio.

En ese escenario, Colón deberá afrontar dos compromisos consecutivos de enorme exigencia. Primero tendrá a Morón como desafío y luego viajará a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Sumar en ambos encuentros será fundamental para sostenerse entre los protagonistas y continuar con el objetivo de pelear por el ascenso.

Colón Godoy Cruz
Noticias relacionadas
Jonás Acevedo, el volante que Colón quiere para darle fútbol al equipo.

Colón apunta a Jonás Acevedo para reforzar el mediocampo

Colón debe afrontar dos partidos clave que pueden marcar su futuro.

Colón y dos partidos que pueden marcar su camino en la pelea por el ascenso

La Reserva de Colón tiene equipo confirmado para visitar a Atlético Rafaela.

La Reserva de Colón tiene todo listo para enfrentar a Atlético Rafaela

El santafesino Diego Borda no pudo con la potencia y determinación de Nahuel Espíndola.

El santafesino Diego Borda perdió por la vía rápida en Buenos Aires

Lo último

Abandono total en pleno centro de Santa Fe: retiraron 600 kilos de basura del viejo ascensor del puente peatonal de Parque Alberdi

Abandono total en pleno centro de Santa Fe: retiraron 600 kilos de basura del viejo ascensor del puente peatonal de Parque Alberdi

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Último Momento
Abandono total en pleno centro de Santa Fe: retiraron 600 kilos de basura del viejo ascensor del puente peatonal de Parque Alberdi

Abandono total en pleno centro de Santa Fe: retiraron 600 kilos de basura del viejo ascensor del puente peatonal de Parque Alberdi

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

Unión suma minutos antes de Instituto: los suplentes y un amistoso ante Cosmos

Sorpresa en Europa: Atlético de Madrid acelera por Nicolás Tagliafico

Sorpresa en Europa: Atlético de Madrid acelera por Nicolás Tagliafico

Ovación
Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Todo listo para el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas

Todo listo para el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas

Tras su emotivo paso por Firmat, la Antorcha Suramericana continúa hacia Casilda

Tras su emotivo paso por Firmat, la Antorcha Suramericana continúa hacia Casilda

Continúa la acción en la Copa Concejo Municipal 0.0%

Continúa la acción en la Copa Concejo Municipal 0.0%

El presidente Milei abrió el congreso de la FIA en Buenos Aires

El presidente Milei abrió el congreso de la FIA en Buenos Aires

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"