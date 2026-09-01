Colón ya tiene día y horario para visitar a Godoy Cruz

Tras el duelo ante Morón, Colón viajará para medirse con Godoy Cruz, otro rival directo que marcha sexto y está a solo dos puntos.

Colón ya conoce cuándo volverá a salir a la ruta en la Primera Nacional. Después del compromiso de este sábado frente a Morón, el Sabalero tendrá que visitar a Godoy Cruz por la jornada 29. El duelo se disputará el domingo 13 de septiembre, desde las 18, en Mendoza, ante un rival que suma 43 puntos.

Otro rival directo en el camino

El calendario le presenta a Colón un nuevo enfrentamiento ante un equipo que también mantiene aspiraciones de avanzar hacia los puestos principales. Godoy Cruz llega con 43 puntos y se ubica sexto, apenas dos unidades por debajo del conjunto santafesino.

El encuentro se jugará el domingo 13 de septiembre a las 18 horas en Mendoza y llegará inmediatamente después del compromiso que Colón afrontará este sábado ante Morón. Será una nueva prueba exigente para el equipo santafesino, esta vez lejos de su estadio.

Una clasificación cada vez más apretada

La Zona A atraviesa un momento de máxima paridad en la parte superior. Las diferencias entre los principales protagonistas son reducidas y cada jornada puede modificar considerablemente el orden de los equipos que buscan quedarse con posiciones de privilegio.

En ese escenario, Colón deberá afrontar dos compromisos consecutivos de enorme exigencia. Primero tendrá a Morón como desafío y luego viajará a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Sumar en ambos encuentros será fundamental para sostenerse entre los protagonistas y continuar con el objetivo de pelear por el ascenso.