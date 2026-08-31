La Reserva de Colón tiene todo listo para enfrentar a Atlético Rafaela

Colón ya tiene definido el equipo titular y los suplentes para visitar este martes a Atlético Rafaela por una nueva fecha del Torneo de Reserva 2026.

La Reserva de Colón tiene equipo confirmado para visitar a Atlético Rafaela.

Colón tiene definida la formación que presentará este martes 1 de septiembre frente a Atlético Rafaela, por una nueva jornada del Torneo de Reserva 2026. El encuentro ante la Crema se disputará mañana y el conjunto santafesino buscará conseguir un buen resultado para continuar su participación en el certamen. El Sabalero ya tiene todo preparado .

La formación titular de Colón

El equipo que saldrá desde el inicio estará integrado por Piaggio; Z. Ibarra, Picech, Ravano, Campagnaro; Cardozo, Rolón, Lovato, Paez; Córdoba y Favotti.

El Sabalero buscará trasladar al campo de juego el trabajo realizado durante los últimos días y afrontar el compromiso con el objetivo de sumar una nueva victoria en el campeonato.

Los suplentes del Sabalero

En el banco de relevos estarán Palacio, Barría, Lastra, Martínez, Lindo, Venecia, Maillier, Orzán, Aguirre, Fauré y Fola.

Atlético de Rafaela es uno de los equipos que participa del Torneo de Reserva 2026 y Colón tendrá una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia y protagonismo en el certamen.