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Julián Álvarez volvió a faltar al entrenamiento de Atlético de Madrid

Por segundo día consecutivo, el delantero se perdió los trabajos grupales en la Ciudad Deportiva de Majadahonda aduciendo un cuadro de indisposición física

27 de agosto 2026 · 09:47hs
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Julián Álvarez faltó por segundo día consecutivo al entrenamiento del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez faltó por segundo día consecutivo al entrenamiento del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez se ausentó por segunda vez de los entrenamientos del Atlético de Madrid en el predio de Majadahonda, producto de una indisposición física en medio del conflicto por su futuro.

Incertidumbre por la situación de Julián Álvarez

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ausencia de la “Araña” a las prácticas del conjunto madrileño ocurre después del tenso clima vivido en el estadio Metropolitano durante la última igualdad 2-2 ante el Villarreal, donde el delantero ingresó en el tramo final del compromiso y fue blanco de reprobaciones y silbidos por parte de la parcialidad colchonera.

Además, al finalizar aquel encuentro, el campeón del mundo con la Selección argentina no se sumó a la habitual caminata de agradecimiento en el terreno de juego y optó por dirigirse de manera inmediata a la zona de vestuarios.

Esta segunda ausencia sucesiva le genera un contratiempo a Diego Simeone. El director técnico argentino se encuentra planificando la formación y el banco de suplentes para el cruce de este fin de semana frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, por estas horas, no está confirmada la presencia del ex River entre los convocados.

El trasfondo del conflicto entre Álvarez y el Atlético de Madrid sigue marcado por las intenciones del atacante de emigrar y las pretensiones de la dirigencia rojiblanca. Por su parte, el Barcelona mantiene firme su deseo de incorporar al delantero antes de que cierre el mercado de pases, aunque las autoridades del conjunto madrileño ratificaron que no darán el brazo a torcer en ninguna negociación con el club catalán.

Cabe recordar que Julián Álvarez posee un contrato de larga duración con la institución colchonera que se extiende hasta junio de 2030, fruto del acuerdo firmado en 2024 cuando fue adquirido al Manchester City por seis temporadas. Asimismo, la cláusula de rescisión estipulada en su ficha asciende a los 500 millones de euros.

Julián Álvarez Atlético de Madrid entrenamiento
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