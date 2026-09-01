Todo listo para el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas

El lago del parque del Sur albergará por primera vez el Mundial Juvenil de aguas abiertas, que se concretará del 3 al 6 de septiembre de 2026, en la antesala de los Juegos Suramericanos.

Argentina albergará por primera vez el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, que se disputará del 3 al 6 de septiembre de 2026 en el Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe. La competencia, que celebrará su séptima edición, reunirá a jóvenes nadadores de los cinco continentes y marcará un hito para las disciplinas acuáticas a nivel nacional.

Además de su relevancia internacional, el certamen funcionará como evento preparatorio de cara a los Juegos Suramericanos 2026, lo que refuerza su importancia dentro del calendario deportivo regional.

Se estima la participación de alrededor de 250 competidores de distintos países, en un torneo que incluirá pruebas de 10, 7,5 y 5 kilómetros, además del formato Knockout Sprint. El circuito se desarrollará en un entorno natural que reúne condiciones técnicas adecuadas para este tipo de disciplinas. La actividad cuenta con la supervisión general de World Aquatics, y la organización de la Federación Santafesina de Natación y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

Este es el recorrido que tendrá el Mundial de aguas abiertas en el lago del Parque del Sur.

La gran cita de las aguas abiertas en Santa Fe

La capital provincial cuenta con una rica tradición en aguas abiertas, habiendo sido sede de 11 ediciones de la Ultramarathon Swim Series entre 2007 y 2019. La tradición argentina en natación en aguas abiertas está muy arraigada, ya que el país ha sido sede de 34 eventos anteriores de los Campeonatos Mundiales de Natación, incluyendo paradas de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas y competiciones de la Serie de Natación Ultramaratón.

El Club Náutico El Quillá, en el lago del Parque del Sur será la sede. El lago de agua dulce, ubicado junto al río Salado, recibirá a más de 250 atletas de entre 14 y 19 años provenientes de más de 40 países. Recordemos que Santa Fe será la sede de los Juegos Sudamericanos de 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre, y que el Campeonato Mundial Juvenil servirá como evento de prueba para las competiciones de aguas abiertas en el Parque del Sur.

El Campeonato Mundial Junior de Natación en Aguas Abiertas de World Aquatics 2026, que durará tres días, contará con una amplia gama de eventos, incluyendo 5 km (14-15 años), 7,5 km (16-17 años), 10 km (18-19 años) y las pruebas eliminatorias de 3 km para hombres y mujeres, y concluirá con los relevos mixtos de 4x1500 m.

Un gran trabajo para la competencia de aguas abiertas

Yanina Primón, presidente de la Federación Santafesina de Natación sostuvo que "estamos viviendo estos días con mucha intensidad, trabajando in situ en el lugar del evento, en el lago del Parque del Sur, con muchas expectativas, ya han llegado todas las delegaciones. Son 273 deportistas, 110 oficiales, y nos van a estar visitando 39 países del mundo".

La máxima autoridad de la natación local expresó que "para la Federación y la ciudad es todo un desafío. Es la primera vez que los deportes acuáticos tienen en la ciudad un evento de esta envergadura. Todos asocian a las aguas abiertas con la Santa Fe-Coronda, que bueno, si es parte, es una pata más de la disciplina, pero con muchisimos menos deportistas, con otra estructura".

La secretaria de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos contó que "esperamos que la naturaleza nos ayude esta semana completa, que eso es algo que no podemos manejar. Lo que más nos lleva tiempo, nos insume gente, es todo el armado de la estructura, todo el armado del pontón, de las carpas, de los boyados, porque estamos usando un lugar privado, como es un club, y que yo agradezco a la gente de El Quillá. También es un test de los Juegos Suramericanos".

La consulta referida al estado del lago del Parque Manuel Belgrano subrayó que "lo primero es que el agua está en condiciones. Cuando digo el agua, se tienen todos los valores exigibles para que una persona esté dentro del mismo. Nosotros hace dos años que lo venimos haciendo, primero cada cuatro meses, después cada tres, dos y ahora cada quince días. Entonces podemos garantizar que el estado del agua está en perfectas condiciones. Tenemos una tribuna natural, ya que lo podés ver desde cualquiera de sus costas. Tercero está la estructura que tiene el club, eso habla mucho, ya que estamos utilizando prácticamente media institución para este mundial, porque las exigencias de World Aquatics son muchas".

Detalles importantes de la competencia

El Mundial se disputará entre el 3 y el 6 de septiembre, con pruebas de distintas distancias y formatos. La primera jornada tendrá las competencias de 10 kilómetros, con la prueba masculina desde las 9 y luego la femenina. El viernes será el turno de los 7,5 kilómetros y 5 kilómetros, también desde las 9, mientras que el sábado se desarrollará una de las pruebas más novedosas: el knockout.

La modalidad propone una competencia por etapas: primero se disputan 3 kilómetros y queda la mitad de los participantes; luego se corre una instancia de 1.500 metros y finalmente los mejores llegan al sprint decisivo de 500 metros. El domingo, en tanto, se desarrollarán las pruebas de relevos, con inicio previsto para las 10.

Listado de competidores 10 km:

-Mujeres: Sofía Garces (Argentina), Eleanor Flowers y Bianca Alexis Mónaco (Australia); Loreley Daleney (Bolivia), Carolina Marques y Lizian Sobral (Brasil); Delphine Piatera-Mercier (Canadá), Zinha Falbru (Curacao), Rafaela Coello (Ecuador), Arwa Faisal Malek (Egipto), Martínez de Salinas (España), Manoli Cassar (Francia), Mira Miszlai y Napsugar Nagy (Hungría), Erika Giacomini y Ludovika Terlizzi (Italia), Sachika Kajimoto y Rona Takezawa (Japón); Regina Cuevas Ortiz y Andrea Pérez Armenta (México), Olivia Bates y Olivia Emmentt (Nueva Zelanda); Cecilia Piraino (Paraguay), Celeste Contreras (Perú), Katie Horne y Marony Jacobs (Sudáfrica), Varvara Kharchenko y Polina Koziakina (Rusia), Paula Torrens (Uruguay); Paige Downey y Karrington Hansen (Estados Unidos), Andrea Bordones Mota y Sophia Hung Milian (Venezuela).

-Varones: Tomás Jouglard (Argentina, Santa Fe), Daniel Carter y Lachlan Evans (Australia), Santiago Castedo (Bolivia), Arthur Aguiar y Eduardo Mustafa (Brasil), Aiden Kirk (Canadá), Aiden Kirk (Canadá), Ricardo Gutiérrez (Chile), Petr Morevek (República Checa), Roberto Barzallo (Ecuador), Ahmed Elhorany (Egipto), Ethan Parker (Francia), Wasileios Kakolakis (Grecia), Eduardo Duron y David Huezo (Honduras), Krisztian Grandpierre y Mate Karpati (Hungría), Pavan Dhanajaya (India), Davide Grossi y Giovanni Lauicella (Italia), Kotaro Hyodo y Miro Uchimura (Japón), Hamza Kassim (Kenya), Emiliano Almanza Chavez y Juan García Santa Cruz (México), Alex Werner Marggraff (Namibia), Jack Barton y Ethan Stocks (Nueva Zelanda), Sebastián López (Paraguay), Matías de Olazaval y Marcelo Fernández (Perú), Kenneth Mirabal y Nomar Rodríguez Reteguiz (Puerto Rico), Troy McWilliam y Jordan Miladovan (Sudáfrica), Ley Spanopulo (Rusia), Rastislav Cacik y Richard Urban (Eslovaquia), Jun Yan Tsao y Xin Yuan Zeng (China & Taipei), Colin Jacobs y Will Siegel (Estados Unidos), Santiago Bello y Juan Sánchez Azuaje (Venezuela).