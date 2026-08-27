Atlético de Madrid y un nuevo comunicado por Julián Álvarez: "No existirá negociación con Barcelona"

El Colchonero confirmó que no venderán al goleador argentino al Blaugrana ya que el Culé "no cumplió con los requisitos éticos y profesionales" y "faltó el respeto entre clubes"

Luego de varios idas y vueltas que provocaron mucha tensión entre la dirigencia de Atlético de Madrid y Julián Álvarez, por el deseo del delantero de jugar en Barcelona, los directivos del Colchonero decidieron terminar con el tema y emitieron un comunicado en el que confirman que “no existirá negociación” con el Blaugrana. Este jueves, el delantero volvió a faltar al entrenamiento por segunda vez consecutiva.

A través de su sitio oficial, la dirigencia del Atleti expresó: “Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona”.

Asimismo, el comunicado señaló: “El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez’”.

“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”, concluyó.

En los días previos, la Araña se había ausentado a dos prácticas seguidas -el miércoles y el jueves-, ambas por una “indisposición”, en la antesala del partido ante Sevilla de este fin de semana. A través de esto, su participación en la tercera fecha de La Liga será una incógnita.

Luego de la ausencia del miércoles del argentino, el Atlético dejó fuertes declaraciones en el diario Marca: “Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. La única víctima del caso Julián somos nosotros".