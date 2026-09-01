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Tras su emotivo paso por Firmat, la Antorcha Suramericana continúa hacia Casilda

El Playón del Ferrocarril de la ciudad del departamento General López fue escenario de una jornada con propuestas deportivas, recreativas y tecnológicas, que reunió a familias con experiencias inmersivas, simuladores y realidad virtual.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 08:46hs
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Juegos Suramericanos. La antorcha Suramericana continúa por los departamentos del centro-sur provincial.  

Juegos Suramericanos. La antorcha Suramericana continúa por los departamentos del centro-sur provincial.

 

La iniciativa que anticipa los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa su recorrido por distintas localidades de la provincia. Tras su paso por Firmat, la Antorcha Suramericana llegará este martes a Casilda, como parte de una propuesta que busca acercar el espíritu de la competencia a comunidades de todo el territorio santafesino.

Firmat recibió este lunes 31 de agosto a la Antorcha Suramericana, en una jornada que combinó actividades deportivas, recreativas y tecnológicas para disfrutar en familia. La propuesta contó además con la participación de destacados deportistas y embajadores vinculados a los Juegos.

Entre los deportistas destacados estuvieron Juliano Bózola y Luna Córva, mientras que como embajadores participaron Fabricio Stephan, Nicanor Sánchez y Hortensia Mestoy.

Una jornada con deporte y tecnología

El encuentro contó con un Fan Fest en el Playón del Ferrocarril, donde se ofrecieron experiencias inmersivas, E-games, simuladores y realidad virtual. También hubo estaciones de mini-golf, fútbol-tenis, arte y otras propuestas vinculadas con el deporte y el entretenimiento.

Las actividades se desarrollaron entre las 14 y las 18, mientras que desde las 14 la Antorcha inició su recorrido por distintos sectores de la ciudad.

El trayecto comenzó en Bv. Colón y Ruta 93 y continuó por Bv. Colón, 1° de Mayo, Bv. Solís, Houssay, Savio, Artigas, Mendoza, Libertad, San Juan, Italia, Belisario Roldán, Callao, Blas Parera, Bv. Solís, Alberdi, Buenos Aires, San Martín, Urquiza y Santa Fe, hasta finalizar nuevamente en Bv. Colón.

Llegar a todo el territorio

El recorrido de la Antorcha forma parte de las actividades previas a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y tiene como objetivo extender la celebración más allá de las tres ciudades que serán sedes oficiales.

Entre el 12 y el 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países. En total, los Juegos contemplarán 43 deportes y 60 disciplinas.

La llegada de la Antorcha a distintas localidades permite anticipar ese acontecimiento y acercar algunas de sus propuestas a diferentes comunidades de la provincia.

El turno de Casilda

Luego de su paso por Firmat, el recorrido continuará este martes con la llegada de la Antorcha Suramericana a Casilda.

La localidad será la próxima escala dentro de esta iniciativa previa a la competencia internacional, que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela durante septiembre.

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