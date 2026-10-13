Tadeo Baruffato ganó la Copa Santa Fe de Triatlón en la Costanera Este

El atleta santafesino Tadeo Baruffato se quedó con el primer puesto de la categoría élite masculina. La jornada se desarrolló en la Costanera Este y contó con la participación de la Asociación Santafesina de Triatlón

Tadeo Baruffato se consagró en la Copa Santa Fe de Triatlón en la Costanera Este.

La Costanera Este de la ciudad de Santa Fe fue escenario de la Copa Santa Fe de Triatlón, que reunió a atletas en distintas categorías y tuvo como protagonista al santafesino Tadeo Baruffato, ganador de la prueba élite masculina. El joven atleta formó parte de los deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una experiencia que refleja el crecimiento del deporte santafesino y el desarrollo de atletas de la provincia en competencias de nivel internacional.

La realización de la Copa Santa Fe reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con el crecimiento del deporte, el acompañamiento a los atletas y el aprovechamiento de los circuitos deportivos que quedaron como legado de los Juegos Suramericanos. La Copa Santa Fe cuenta con el impulso del Gobierno Provincial y el apoyo de Lotería de Santa Fe.

La jornada se llevó adelante junto a la Asociación Santafesina de Triatlón, en una articulación que fortalece el desarrollo de la disciplina y el calendario deportivo santafesino.

Baruffato, protagonista en la categoría élite

En la rama élite masculina, el santafesino Tadeo Baruffato se quedó con el primer puesto, seguido por Santiago Boxler, quien finalizó segundo, y Gerónimo Dherete, que completó el podio en la tercera posición.

En élite femenina, la paraguaya Ana Portillo obtuvo el primer lugar, mientras que Lucila Merlo se ubicó segunda y Federica Carletto terminó tercera.

Por su parte, en la categoría súper sprint, Lorenzo Mesias Hernández se consagró ganador. Francisco Capelli alcanzó el segundo puesto y Turner Olmedo completó el podio.

La categoría age group también tuvo sus podios

La competencia también incluyó la categoría age group, en la que Nicolás Franzini se quedó con el primer puesto de la rama masculina. Pablo Viladoms finalizó segundo y Maximiliano López obtuvo la tercera posición.

En la rama femenina, Victoria Rivero se consagró ganadora, seguida por Agustina Michniuk, en el segundo lugar, y Agata Urriolabeytia Córdoba, quien completó el podio en la tercera posición.

Una provincia preparada para grandes eventos deportivos

La Copa Santa Fe forma parte de una política provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que busca fortalecer las distintas disciplinas, acompañar a deportistas e instituciones y ampliar las oportunidades de participación en todo el territorio.

En este sentido, el legado de los Juegos Suramericanos trasciende la infraestructura: también se refleja en el reconocimiento a los deportistas que representaron a la provincia, en la posibilidad de utilizar esos espacios para nuevas competencias y en el impulso al desarrollo de los atletas, generando encuentros que acercan el deporte a la comunidad.

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En la categoría élite masculina, el podio quedó conformado por Tadeo Baruffato, en el primer puesto; Santiago Boxler, en el segundo lugar; y Gerónimo Dherete, en la tercera posición.

En la rama femenina, la paraguaya Ana Portillo se quedó con la victoria, seguida por Lucila Merlo y Federica Carletto, quienes completaron el podio.

Por su parte, en la categoría súper sprint, Lorenzo Mesias Hernández obtuvo el primer puesto, mientras que Francisco Capelli finalizó segundo y Turner Olmedo terminó tercero.

La categoría age group también tuvo sus ganadores. En la rama masculina, Nicolás Franzini se consagró primero, seguido por Pablo Viladoms y Maximiliano López. En la femenina, Victoria Rivero obtuvo la victoria, Agustina Michniuk finalizó segunda y Agata Urriolabeytia Córdoba ocupó el tercer lugar.