En la autopista, CRAI y Duendes de Rosario animarán la final provincial de la Copa Santa Fe. Ambos fueron los ganadores en sus respectivas uniones de orígen.

Cumpliendo lo establecido oportunamente, este fin de semana finalizará la etapa provincial de la Copa Santa Fe de rugby que involucra a los campeones registrados en el ámbito de la Unión Santafesina y en la Unión de Rosario. El duelo estelar lo afrontarán CRAI con Duendes de Rosario en la autopista. El kick off está previsto para las 16, con el arbitraje de Fabián Prats quien contará con la asistencia de Javier Villalba y Bruno Martino.

Copa Santa Fe de Rugby: se define el campeón provincial

Los Gitanos y los Verduleros se verán las caras este sábado a las cuatro de la tarde en la autopista. Ambos elencos vienen de cumplir una buena actuación en el Torneo Regional del Litoral, los santafesinos logrando clasificar al Interior A, y los rosarinos consagrándose campeones al superar en la final disputada en el Hipódromo de Rosario a Estudiantes de Paraná.

En la etapa que involucró a los elencos de la Unión Santafesina, CRAI finalizó primero en su grupo, lo que le dio el boleto a la final. En su última presentación derrotó a Cha Roga Club por 76 a 24 en Santo Tomé, anteriormente cayó ante Universitario de Santa Fe por 29 a 26. En la cuarta jornada perdió con Alma Juniors de Esperanza 10 a 3, el clásico a Santa Fe Rugby por 36 a 17 en el segundo capítulo, y a Querandí RC en la primera fecha por 62 a 3. En el caso del elenco de barrio Las Delicias del sur provincial, viene de derrotar en la última fecha a Universitario de Rosario por 40 a 36.

CRAI: Santiago Nieto, Enzo Abraham y Benito Langhi; Blas Michelini y Antonio Carletti; Emiliano Salazar, Ramiro Germano e Ignacio Perona; Juan Baialardo y Augusto Funes; Ignacio Melo, Daniel Bugnon, Juan Cruz Fleitas, Ignacio Rossi y Ángel Casanello. Entrenadores: Marcelo Carletti, Agustín Dalla Fontana y Germán Haeffelli. Suplentes: Gonzálo Liendo, Funes, Nicassio Miguel, Ignacio Parodi, Valentín Iturraspe, Vidal, Ruiz y Gerónimo Panza.

Duendes: Tomás Tenaglia, Juan Martín Guli y Federico Rodríguez; Matías Landi y Francisco Ibarguren; Bautista Poniatychyn, Nicolás Solans y Jeremías Del Mastro; Juan Ignacio Araujo y Julián Denhoff; Andrés Villoslada, Felipe Roldán, Francisco Diez, Pedro Selva y Juan Cruz Faura. Entrenadores: Fernando Farré, Sebastián Grange y Luciano Fachetti. Suplentes: Bernardo Lis, Federico Rodríguez, Federico Ciancio, Nicolás Sánchez Gómez, Francisco Díaz, Giuliano Francescangeli y Juan Ignacio Araujo.

Tiempo de Barbarians en Jockey de Rosario

Este domingo a las 18, el Jockey Club de Rosario abrirá sus puertas a todo el rugby argentino para celebrar el tradicional encuentro de cierre de temporada entre su primera división y el Barbarians Team Argentina. Esta vez, la cita cobra un relieve extraordinario por cumplirse los 40 años de una tradición consolidada como un punto de encuentro único de pasión, respeto y hermandad deportiva.

Desde 1986, una vez por año el Jockey abre sus puertas y le cede la localía a los Barbarians. Dentro de la cancha rige una premisa inalterable: divertir y divertir al público desplegando un rugby dinámico, ofensivo y vistoso, donde el verdadero triunfo pasa por la calidad del espectáculo antes que por el tanteador.

Fiel a su espíritu integrador, la tarde está diseñada para reunir a todas las generaciones del club mucho más allá del partido principal. El programa del domingo comenzará a las 17.30 con actividades y reconocimientos del rugby infantil en la cancha 1, que dará paso al kick-off del esperado encuentro entre el Barbarians Team Argentina ante la Primera División del Jockey a las 18.

El plantel de Barbarians 2026 está integrado por los siguientes jugadores: Jero Alonso (GER), Tomás Bergero (Jockey de Córdoba), Pablo Bourdal (Buenos Aires & Cricket), Federico Campora (Uni de Rosario), Manuel Carrara (Jockey de Córdoba), Lautaro Cipriani (Tilcara), Diego Correa (Estudiantes), Felipe Costa (GER), Augusto Cugini (Jockey de Córdoba), Luciano Cuminetti (Old Resian), Álvaro Ferreyra (Estudiantes de Paraná ), Agustín Fernández (Atlético del Rosario), Manuel González (Uni de Rosario), Valentín Haiek (CAE), Juan Manuel Lescano (CAE), Roy Lura (Logaritmo), Bruno Montenegro (Atlético del Rosario), José Palma (Old Resian), Julián Quetglas (Buenos Aires), Federico Rodríguez (Duendes), Justino Rovanini (Old Lions de Santiago del Estero), Gianfranco Speciale (Old Resian), Andrés Speziali (GER), Ramiro Valdez (La Tablada) y Renzo Zanella (Buenos Aires & Cricket). Los entrenadores son Mateo Escalante y Pedro Escalante de Duendes: El executive manager es el doctor Gonzalo Crespi, Alejo Fradua el mánager y Ariel Pedregoza el logístico.

Nacional de Clubes: Tala y Newman juegan la final

El rugby argentino tendrá este sábado una de las grandes citas de su calendario. Tala RC y Newman se enfrentarán por la final del Nacional de Clubes, en un duelo que reunirá a los dos campeones de las principales competencias regionales. La cita será desde las 19.40, en Villa Warcalde, donde el conjunto cordobés buscará aprovechar la localía para alcanzar una conquista inédita en su historia.

De un lado estará el dueño del Torneo del Interior A y bicampeón del Top 10 de Córdoba. Del otro, el bicampeón del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y último ganador del Nacional de Clubes. Dos equipos que llegan después de una temporada de grandes resultados y que ahora tendrán un último desafío para definir quién se queda con la corona nacional.