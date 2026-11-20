En el Invencible de Santa Fe se jugará la jornada definitoria del handball, mientras que en fútbol Newell's y Atlético Tostado lo harán en el Marcelo Bielsa.

Las instancias decisivas se disputarán entre el sábado y el lunes en Santa Fe y Rosario. El certamen impulsado por el Gobierno de la Provincia, con el apoyo de Lotería de Santa Fe, transita el cierre de una edición histórica, con 14 deportes y 20 disciplinas en todo el territorio santafesino.

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Tiempo de definiciones en la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe 2026 ingresa en sus jornadas decisivas con las finales de fútbol masculino y handball. Entre este sábado y el lunes, instituciones de distintos puntos de la provincia competirán por los títulos de sus respectivas disciplinas, en una agenda que tendrá como escenarios a las ciudades de Rosario y Santa Fe.

La actividad forma parte de una edición histórica del certamen, impulsado por el Gobierno de la Provincia, con el apoyo de Lotería de Santa Fe, que este año reunió 14 deportes y 20 disciplinas, fortaleciendo el desarrollo deportivo y la participación de clubes de todo el territorio santafesino.

Este sábado, desde las 16, el estadio Coloso Marcelo Bielsa, ubicado en el Parque Independencia de Rosario, recibirá el partido de vuelta entre Newell’s Old Boys y el Club Atlético Tostado, que definirá al campeón provincial de fútbol masculino.

Luego del empate 0 a 0 en el encuentro de ida, disputado el pasado 31 de octubre en la Villa Recreativa de Tostado, ambos equipos buscarán quedarse con el título. En caso de persistir la igualdad en el resultado global, el campeón se definirá mediante remates desde el punto del penal.

Atlético Tostado jugará la vuelta ante Newell´s en Rosario tras haber igualado 0 a 0.

El Invencible de Santa Fe escenario de las finales de handball

El handball tendrá tres jornadas de competencia con partidos en las instalaciones de Cilsa y en el estadio Invencible Santa Fe, ambos en la capital provincial. Allí se definirán los campeones de las ramas femenina y masculina.

En la competencia femenina participarán I.L. Peretz, Casla, Centro Gran Rosario, Pumas, Sagrado Corazón, Alianza, Talleres de Villa Constitución, Independiente y Atlético Adelante.

Por su parte, en la rama masculina competirán I.L. Peretz Negro, Asturiano, Casla, Atlético Adelante, Centro Gran Rosario, Ministerio, Talleres de Villa Constitución, Alianza, I.L. Peretz Amarillo, Independiente, Sagrado Corazón y Pumas.

Las finales se disputarán el lunes en el estadio Invencible Santa Fe: a las 12 será el turno de la definición femenina y, a las 13.30, se jugará la final masculina.