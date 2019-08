"Tenemos el objetivo de poder clasificar"

Por Alejandro Martínez

Santa Fe Rugby tuvo un buen comienzo en el Torneo del Interior B que organiza la Unión Argentina de Rugby. Le tocó una situación complicada que es la de jugar los dos primeros compromisos en condición de visitante.

En primer lugar cayó ajustadamente ante Old Christians de Uruguay en Montevideo por 10 a 9, y posteriormente, en Luján de Cuyo, derrotó a Liceo Rugby Club de Mendoza por 34 a 28. Uno de los referentes del plantel de Sauce Viejo, es sin dudas Nicolás De Biaggio, el medio scrum que volvió con todo, y que sin dudas le aporta cosas muy importantes al elenco santafesino.

"Por habernos tocado las dos fechas de visitante, los resultados que obtuvimos son buenos, ya que la primera fecha perdimos por un punto, contra un rival complicado, y con un viaje muy largo. En un día muy complicado porque había mucho viento, y en Mendoza nos llevamos un triunfo más que importante, contra un rival directo", le dijo Nico De Biaggio a UNO Santa Fe.

En cuanto al cotejo en la provincia de Mendoza, manifestó que "arrancó siendo un partio complicado, ellos nos meten dos tries, uno de juego, y el otro de una pelota que patean arriba. En los primeros quince minutos ellos fueron los dominadores, y nosotros lo único que hicimos fue intentar frenarlos, por momentos lo hicimos y a veces no"

Sobre el partido ante los Clavos, añadió que "después logramos tener las riendas del partido, creo que nosotros con posesión somos un equipo complicado, y en la segunda mitad nos dimos cuenta que pudimos aprovechar, jugamos de mitad de cancha hacia adelante, con pases largos, y supimos tener un beneficio. Nos erramos dos tries a cinco metros, pero así y todo nos fuimos al descanso arriba".

"En el primer tiempo nos fue muy bien en lo que fue el scrum y el line out, y a ellos le fue muy mal en la hilera, perdieron tres o cuatros pelotas importantes, a lo cual eso le pudimos sacar provecho. En los momentos que nos tocó defender lo hicimos bastante bien, y Liceo es un equipo complicado, con backs rápidos, y cuanto la tiraron afuera nos sobraron" detalló el medio scrum Tricolor del choque ante Liceo.

Más sensaciones

Manifestó que "En el complemento fuimos los poseedores de la pelota, le hicimos el primer try de muchas fases, que tras algunos pick and go la abrimos y vino el try del wing, y eso nos dió un envión importante. Eso llevó a hacer otro try rápidamente, y ahí me dió la sensación que ellos estaban sorprendidos. Fueron quince o veinte minutos, en el cual nos salían todo, y logramos sacar ventaja en el marcador".

Posteriormente, sobre la derrota ante los uruguayos en la primera fecha, relató que "con Old Christians fue un partido raro, con mucho viento cruzado, nosotros arrancamos muy bien, nos erramos dos tries, a ellos le sacan una amarilla y metimos un penal. Con viento a favor ellos jugaron bien, no pudimos salir de nuestro campo, y en la disputa de pie, nos sacaron mucha ventaja. En la segunda parte, pensamos que nos íbamos a poder posicionar en su campo, y la verdad es que no tuvimos la pelota en nuestro poder".

El próximo sábado 24, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a Jabalíes de El Bolsón, y sobre ese cotejo, Nico manifestó que "ahora vamos con Jabalíes de local en nuestro club, pero ahora que logramos un triunfo, vamos por el objetivo de clasificarnos. Falta un montón, pero el haber logrado un triunfo de visitante y haber sacado un punto bonus es importante. Seguramente será un partido duro, ellos seguro vienen con un cansancio grande, y espero que podamos aprovechar esa situación. Tuvimos la semana de trabajo más tranquila, y esperando que podamos sacar una diferencia, para hacernos fuerte".

