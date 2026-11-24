Banco y El Quillá ganaron sus compromisos y lograron la clasificación directa a semifinales del certamen organizado por la ASH

Fue un feriado con mucha acción en los dos estamentos en el certamen local organizado por la Asociación Santafesina de Hockey. En la Zona Campeonato del Torneo Oficial, Banco Provincial y El Quillá ganaron sus compromisos y lograron el boleto directo a las semifinales, y también quedaron definidos como serán los cruces de cuartos de final que se disputarán el próximo sábado 28. En la Zona Ascenso, se produjo los triunfos de Alma Juniors con goleada ante Unión, y de Argentino de San Carlos ante CRAI Blanco en la autopista.

En cumplimiento de la última fecha de la fase regular de la Zona Campeonato, Banco Provincial le puso el broche a una sólida fase regular y consiguió quedarse con el primer lugar. Las conducidas por Daniel De Petre lograron imponerse en Altos del Valle a El Quillá Amarillo por 4 a 0. Los goles para las Kresteras fueron conseguidos por Valentina Suravsky, Celina Basilio en dos oportunidades y la experimentada y artillera Ruth Fuchs.

En el estadio Sergio Antoniazzi, junto al lago del parque del Sur, El Quillá venció a Universitario de Santa Fe por 2 a 0 con dos goles de Delfina Cuscueta. Por su parte, en Cabaña Leiva, en un intenso y disputado encuentro, CRAI derrotó a La Salle Jobson por 5 a 3. Para las Gitanas los goles fueron concretados por Paula QÜesta en dos ocasiones, Victoria Bertone también con dos conquistas y uno de la experimentada Flor Villar, en tanto, para el conjunto Colegial lo hicieron Mila Doyharzabal, Sofía Regis y Josefina Salamano.

Las Kresteras sacaron boleto directo a las semifinales del Torneo Oficial de la ASH.

En el Mercedes Alesso de Bieler, Santa Fe Rugby goleó a Colón de San Justo por 5 a 1. Para las conducidas por Nicolás Sequeira los goles fueron marcados por Emilia Galindez, Delfina Colli, Delfina López, Emma Fiorio y Amparo Mayoraz, mientras que para las rojiblancas descontó Eugenia Amado. Con estos marcadores las posiciones quedaron del siguiente modo: Banco Provincial 36, El Quillá 33, CRAI 31, Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 16, El Quillá Amarillo 14, Universitario de Santa Fe 12, y Colón de San Justo 3.

En consecuencia, Banco y El Quillá lograron la clasificación directa a semifinales. En cuartos de final, el próximo sábado 28 de noviembre, en la sede de la ASH, CRAI jugará con El Quillá Amarillo y Santa Fe Rugby Club con La Salle Jobson. El sábado 5 de diciembre, por la Permanencia, en la ASH, Universitario jugará con Colón de San Justo. Y las semifinales serán entre El Quillá con el ganador de CRAI-Quillá Amarillo, y Banco Provincial con el vencedor de SFRC-La Salle Jobson.

La escuadra conducida por Daniel De Petre espera por el ganador de SFRC con La Salle Jobson.

Resultados y posiciones en la Zona Ascenso

En la Zona Ascenso se jugó la fecha 16, en el cual el puntero Alma Juniors goleó por 7 a 2 Unión de Santa Fe en cancha de Universitario. Para las dirigidas por Adrián Kieffer los goles fueron conseguidos por Josefina Milano, Leo Simoneit en tres oportunidades, Agustina Visintini, Guadalupe Vannay y Catia Zingerling, mientras que para las rojiblancas descontaron Nahiara Pérez y Julieta Villalba.

En la autopista, el escolta Argentino de San Carlos derrotó a CRAI Blanco por 2 a 0 con goles de Martina Ferrero y Cecilia Rodríguez; y en Rafaela, CRAR y Colón de Santa Fe igualaron 4 a 4. Para las rafaelinas anotaron Maitena Zanabria, y Guillermina Astudillo en tres oportunidades, mientras que para las Sabaleras lo hicieron Serena Zapata, Anna Sesma, Luján López y Manuela Vergara. En Sauce Viejo, Atlético Franck superó a Santa Fe Rugby Blanco por 3 a 1. Para las del departamento Las Colonias, los goles fueron autoría de Dana Heinzen, y para las Tricolores lo hizo Juana Ibarlucea.

Las posiciones se encuentran de este modo: Alma Juniors 46, Argentino de San Carlos 43, CRAR de Rafaela y Atlético Franck 29, CRAI Blanco 25, Colón 23, Santa Fe Rugby B 20, Unión 13, Santa Fe Rugby C 4 y El Quillá Blanco 0. En la próxima fecha jugarán Santa Fe RC C con El Quillá Blanco, Atlético Franck con Alma Juniors, Unión con Argentino de San Carlos, CRAI Blanco con CRAR y Colón con Santa Fe Rugby B.