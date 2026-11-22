Alma Juniors y Argentino de San Carlos ganaron sus compromisos en Esperanza y en la capital provincial, y se mantienen al frente de la Zona Ascenso.

En los diferentes escenarios de la región se disputó la fecha 15 de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. No se produjeron alteraciones en la tabla de colocaciones, ya que Alma Juniors de Esperanza y Argentino de San Carlos ganaron sus respectivos compromisos y se mantienen en la cima. Por otro lado, se registró la goleada de Atlético Franck ante El Quillá Blanco, y el cotizado triunfo de CRAR ante Santa Fe Rugby Azul en Sauce Viejo.

Alma Juniors de Esperanza volvió a demostrar solidez y extendió su invicto en el Ascenso para sostenerse en lo más alto. Las Lobas vencieron 3-1 a CRAI Blanco, en el marco de la decimoquinta fecha. El equipo de Adrián Kieffer se ajustó a su planteo, jugaron con inteligencia y mantuvieron el orden durante gran parte del encuentro.

Si bien las Gitanas consiguieron la igualdad en el tercer cuarto, Alma reaccionó rápidamente, volvió a tomar la ventaja y terminó sellando una nueva victoria. Jose Milano abrió el marcador a mediados del primer cuarto, mientras que Mili Cimadevilla anotó el empate transitorio para la visita. Sarina Simoneit destrabó el partido a través de un córner corto y Guadalupe Vannay se encargó del 3-1 definitivo.

En el sintético de la ASH, Argentino de San Carlos venció con autoridad a Colón de Santa Fe. prensa ASH

En la cancha principal de la ASH, Argentino de San Carlos supo esperar su momento, golpeó en el tramo decisivo y se quedó con el duelo ante Colón. Las Sabaleras comenzaron arriba gracias a una gran arremetida de Serena Zapata durante el segundo cuarto para el 1-0. El “decano” reaccionó, presionó sobre la salida rival y consiguió recuperar la bocha en el área contraria.

Cecilia Rodríguez capitalizó la jugada y marcó la igualdad con un revés elevado, antes del cierre de la primera mitad. En el último cuarto, Argentino sacó ventaja. Tras una acción de córner corto, Rodriguez desvió la bocha a la altura del punto penal y puso arriba al conjunto sancarlino.Sobre el cierre, Martina Ferrero hizo valer su cuota goleadora y sentenció el encuentro por 3-1 que así se mantiene como escolta.

Atlético Franck consiguió su quinta victoria en sus últimos seis compromisos. Esta vez, goleó 11-0 a El Quillá Blanco y escaló al cuarto lugar. Ana Eberhardt, Lourdes Mettan, Lumila Steimbach y Abril Rosatti se destacaron con dos tantos cada una.

CRAR volvió a festejar lejos de casa. Las rafaelinas vencieron 3-2 ante SFRC Azul en cancha de Universitario y sumó una nueva victoria como visitante. El “tricolor” abrió el marcador al comienzo del segundo período por intermedio de Manuela Ríos, aunque poco duró la ventaja.

La gran goleada de la jornada la consiguió Atlético Franck ante Quillá por 11 a 0. prensa ASH

Alma Mondino apareció para establecer la igualdad en ese mismo parcial y devolvió paridad al encuentro. Antes del cierre del tercer cuarto, Victoria Pompeo adelantó a las rafaelinas, pero el Santa reaccionó y volvió a emparejar las acciones. Lo hizo gracias a Ríos, a través de un córner corto, que cambió por gol en el 2-2.

Inclusive tuvo la posibilidad de pasar al frente mediante un penal, pero Aldana Pintos respondió con una gran intervención para sostener la igualdad. En el arranque del último período, Mondino volvió a aparecer y así CRAR se llevó un triunfo ajustado por 3-2.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza 43, Argentino de San Carlos 40, CRAR de Rafaela 28, Atlético Franck 26, CRAI Blanco 25, Colón de Santa Fe 22, Santa Fe Rugby B 20, Unión 13, Santa Fe Rugby C 4, El Quillá Blanco 0.

Este lunes 23 aprovechando el feriado nacional se completará la fecha 16 con los siguientes encuentros: desde las 17, en la autopista, CRAI Blanco se medirá con el escolta Argentino de San Carlos, y en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela jugará frente a Colón de Santa Fe. En barrio Las Delicias, en cancha de Universitario, Unión de Santa Fe se medirá con el puntero Alma Juniors de Esperanza, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se cruzará con Atlético Franck.

Última fecha en la Zona Campeonato

Por la Zona Campeonato, en cumplimiento de la fecha 14, este lunes 23, jugarán desde las 17, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo se medirá con Santa Fe Rugby Rojo, La Salle Jobson con CRAI en Cabaña Leiva, El Quillá Azul con Universitario en el Sergio Antoniazzi y Banco Provincial con El Quillá Amarillo en Altos del Valle. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: Banco Provincial 33, El Quillá 30, CRAI 28, La Salle Jobson 16, El Quillá Amarillo 14, Santa Fe Rc 13, Universitario 12, Colón de San Justo 3.

Síntesis: Alma Juniors 3- CRAI Blanco 1

Alma Juniors: Regina Gonella, Paulina Battú, Ailén Braida, Guillermina Lesca, Guillermina Nagel, Paulina Olsen (c), Isabella Noroña, Sarina Simonet, Catia Zingerling, Camila Soldavini, Guadalupe Vannay, Josefina Milano, Sofía Nottoli, Candela Vicentín, Morena Karmann, Agustina Sigel, Julia Zingerling y Sofía Quagliaro. DT: Adrián Kieffer.

CRAI Blanco: Florencia Mascheroni, María José De Iriondo, Lucía Cimadevilla, Macarena Baialardo, Selene Saldler, Sofía Fernández, Milagros Cimadevilla, Eugenia Veglia, Dolores Medina, Virginia Trombert, Catalina Guini, Pilar Arrillaga, Julieta Yódice, Martina Nessier, Paulina Gramaglia, Amparo Sciaqua y Emilia Martegani. DT: Gastón Torres.

Goles: 8´ Josefina Milano (AJ), 38´ Milagros Cimadevilla (C), 39´ Sarina Simoneit (AJ) y 50´ Guadalupe Vannay (AJ).

Tarjeta verde: Camila Soldavini, Candela Vicentini (A), Emilia Martegani (C).

Tarjeta amarilla: Guillermina Nagel y Sofía Nottoli (A), Florencia Mascheroni (C).

Árbitros: Matías Ledesma y José Morel

Cancha: Polideportivo Alma Juniors.