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Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Se trata de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo de 22 años, quien se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 10:34hs
Un jugador de Colón de San Justo sufrió un ACV isquémico y su pronóstico es reservado

Un jugador de Colón de San Justo, equipo que disputa la Liga Santafecina, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, por lo cual se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado.

Se trata de Lautaro Fagioli, de 22 años, quien había disputado el pasado domingo el partido entre Colón de San Justo y Central San Carlos por la Copa Santa Fe en el cual su equipo logró avanzar a la tercera fase del certamen provincial.

Tras dicho encuentro, el joven presentó complicaciones de salud y debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de Santa Fe donde permanece bajo cuidados intensivos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

El parte médico del jugador de Colón de San Justo

En tanto, el director del citado centro de salud, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado de salud del jugador y confirmó la gravedad del cuadro: “Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.

La noticia acerca de que Fagioli había sufrido un ACV isquémico generó conmoción en el ambiente futbolístico de la región y clubes, dirigentes, jugadores e hinchas expresaron su apoyo al futbolista y a su familia en las redes sociales donde se multiplicaron los mensajes de aliento y deseo de la pronta recuperación del joven deportista, una de las figuras del conjunto santafecino.

Colón de San Justo ACV
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