Una dupla mendocina se impuso en las playas santafesinas

El pasado fin de semana se disputó en la ciudad de Santa Fe el 1° Abierto de Beach Volley Femenino. El mismo se realizó en el parador ubicado en la costanera Este de Santa Fe, el cual contó con una buena cantidad y nivel de parejas, y una singular respuesta del público.

Participaron 14 duplas de nuestro país, provenientes de Rosario, Tucumán, Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, y la ciudad de Santa Fe. Se encontraban presentes acompañando el desarrollo de la competencia, el presidente de la ASV, Fabián Bochatay, y Maxi Troncoso de la subcomisión de beach volley.

La dupla campeona del certamen fue la conformada por las mendocinas Eugenia Tuliz y Laura Moreno. Las cuyanas derrotaron a las santafesinas Virginia Zonta y Estefanía Milesi por 2 a 1, con parciales de 22-20, 13-21 y 15 a 12, en un choque controlado por el árbitro santafesino Nahuel Contreras.

voley2.jpg UNO Santa Fe

El primer set arrancó parejo y equilibrado, pero algunas fallas de las santafesinas y también por méritos de las mendocinas, las visitantes se pusieron 12 a 9.Después la cosa siguió equilibrada y las locales llegaron a ponerse 20 iguales. Pero algunas desatenciones le permitió a las cuyanas quedarse con el primer set 22 a 20.

En el segundo parcial las chicas de la provincia de Santa Fe arrancaron bien llegando a ponerse 9 a 3. Pese a una leve reacción de las mendocinas, las locales seguían mandando en el marcador 14 a 7. Sin inconcenientes se adjudicaron el set 21 a 13 y dejaron 1 a 1 el partido. El último fue palo y palo, 5 a 5, y no se daban respiro. Nadie tenia nada asegurado. Pero en la definición las cuyanas fueron mas efectivas y ganaron 15 a 12.

Es importante señalar que el tercer puesto quedó en poder de la dupla integrada por la entrerriana Julieta Puntín y Victoria Pozzo Galdón del Club Regatas de Santa Fe.El cuarto luegar quedó para la dupla santafesina conformada por Rocío Manni y Sofía Sanz, mientras que el quinto lugar correspondió a Lapalma-Martínez, y posteriormente, finalizó la integrada por Vanina Spahnn y Anabella Galich de Cerrito.

En la ceremonia de premiación, recibieron un reconocimiento especial, Laura Moreno de la provincia de Mendoza por haber sido la mejor jugadora del certamen, y la santafesina Virginia Zonta por su trayectoria en el beach volley.

voley3.jpg UNO Santa Fe

Sensaciones playeras

Maxi Troncoso coordinador general del evento le dijo a UNO Santa Fe que "estamos muy contentos porque hacía un tiempo que no teníamos un evento tan importante como este, la verdad es que salió todo muy prolijo, los jugadores quedaron conformes y es muy bueno en cuanto a proyección de lo que tenemos ganar de seguir haciendo con la ASV".

"Tuvimos un muy buen nivel, vinieros chicas desde muy lejos, hay jugadoras de Mendoza, Rosario, Tucumán, Buenos Aires, de Paraná y Cerrito de Entre Ríos, lo cual es una convocatoria buena y de muy buen nivel. Hay varias chicas que se didican a esto, tuvimos cuatro ó cinco jugadoras de selección nacional, así que concretamente fue todo espectacular" comentó el dirigente santafesino.

voley4.jpg UNO Santa Fe

"Estoy muy contenta de haber jugado en la ciudad de Santa Fe, y alegre de poder contar con una competencia de beach vóley en condición de local. Participé en los Panamericanos en 2011, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y sigo formando parte de la selección argentina. No me tocó estar en Lima, pero si me ha tocado estar en los Sudamericanos" sostuvo Virginia Zonta.

La destacada jugadora santafesina remarcó que "ahora tenemos en la mira lo que es la clasificación a Tokio, estoy dentro del equipo argentino de la especialidad, tratando de quedar dentro del equipo que viajará. En lo personal son muchos años dedicados al deporte, muy contenta de contar con este torneo en Santa FE, y de lo que está creciendo la disciplina".

