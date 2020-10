Unión de Santo Tomé le hace frente a la crisis

"A nosotros en particular esta situación de cuarentena nos toca bastante dura, si bien ahora estamos habilitados como club para poder hacer las actividades que veníamos desarrollando más o menos normal antes de la pandemia, tenemos muchas restricciones para hacerlo, a lo que hay que sumarle que la gente está abandonando los clubes" comenzó señalando Néstor Lenarduzzi a UNO Santa Fe.

CUST-2.JPG El dirigente de la entidad rojo y negro señaló que la masa societaria cayó considerablemente. UNO Santa Fe

El presidente del Club Unión de Santo Tomé destacó que "nosotros teníamos 650 socios hasta marzo, y en el último recuento que hemos hecho estamos en 180, o sea que hemos perdido dos tercios de la masa societaria en este tiempo. Desde julio que volvimos a la actividad hemos venido con una merma todavía aún mayor de socios. Estamos en la mitad de lo que era la masa societaria y cada vez ha ido bajando más. Las reglas de juego dentro de lo protocolar no han cambiado".El dirigente de la entidad ubicada en la vecina ciudad agregó que "las perspectivas para nosotros no son de mejoría al corto plazo. Esperemos que a medida que esto vaya mermando, y saliendo de esta situación de pandemia, vayamos mejorando en todos los sentidos, porque es algo que estamos esperando".

"A nosotros el segundo parate de 14 días nos pegó muy duro, porque medianamente habíamos logrado comenzar a tener algo de normalidad y cumplir con todos los protocolos, como lo hacen las demás instituciones deportivas de la región. Porque sabemos que cuesta en los clubes contar con un termómetro digital, poder tener las cuestiones protocolares al día y en regla. Lo habíamos logrado, solamente tuvimos un caso, que fue en el gimnasio, que no generó repercusión en las demás áreas del club, fue un caso externo, y no generó contagio interno porque los protocolos se cumplieron a raja tabla" expresó el máximo dirigente de la entidad ubicada en Belgrano y San Martín de la ciudad de Santo Tomé.

Lenarduzzi explicó que "la situación económica del club es de mala a muy mala. Incluso con todos los beneficios que estamos haciendo, que todos los meses debemos hacer uno si o si, estamos llegando a pagar el 75% de los sueldos, porque están suspendidos los empleados. El tema es que si estuviésemos en un período normal, y que todos los empleados estén en su actividad al ciento por ciento, no podríamos estar a la altura de las circunstancias en lo económico. Les estaríamos debiendo el sueldo a cada uno de ellos".

En cuanto a si han recibido algún tipo de ayuda estatal contó que "hemos recibido muy poco apoyo estatal, ya se sabe que estamos dentro del programa nacional que es el Atp, que se reconoce el cincuenta por ciento de la parte remunerativa del salario de bolsillo del empleador. Pero desde el punto de vista provincial no hemos obtenido nada más que anuncios. Los otros días sacamos cuentas, que tuvimos esos anuncios en Villa Dora, en el cual se nos iba a dar un subsidio, no lo recibimos. Iban a ser unos 70.000 pesos, que algunos sostienen como una suma interesante, para nosotros no lo es, y menos si te pones a ver en el período en el cual se ha hecho".

CUST-3.jpg La comisión directiva de Unión Santo Tomé trabajando a destajo en plena pandemia. UNO Santa Fe

Más expresiones desde Santo Tomé

Néstor Lenarduzzi comentó que "habilitados tenemos todos los deportes. Pero nosotros el único que no lo hemos podido poner en marcha, porque la pileta ha estado mucho tiempo cerrada desde que empezó la cuarentena, hasta que se empezaron a abrir los natatorios en los clubes, natación y buceo no se pudo comenzar porque se destrozó en una de las dos tormentas, las lonas de cubierta, y la temporada invernal para nosotros quedó perdida. Nuestro natatorio es climatizado, y no vale la pena climatizar el agua sin la cubierta".

CUST-4.JPG El prestigioso Unión de Santo Tomé cumplió en mayo pasado 93 años de vida. UNO Santa Fe

El dirigente de la prestigiosa entidad rojo y negra aseveró que "las otras actividades que son básquet masculino y básquet femenino, baile, taekwondo, patín y el gimnasio, han podido desarrollarse con normalidad y bajo protocolo. Cumpliendo la cantidad de gente que se exige por metro cuadrado, y respetando el distanciamiento social".A cerca de cómo está el club desde lo institucional, Lenarduzzi resaltó que "hemos conformado una comisión directiva nueva hace un tiempo. Acá los períodos de elecciones son anuales, nosotros asumimos el 2 de junio del año pasado, y cuando se estaba cerrando nuestro primer ciclo, nos agarró la pandemia, por el cual se ha prolongado de manera extraordinaria nuestro período, pero la idea en ese sentido, es que había muchas propuestas para llevar adelante. En esta situación se han visto truncas estas nuevas iniciativas o postergadas por esta situación que estamos pasando, y pensar que en algún momento vamos a salir".

El dirigente de la entidad que tiene 93 años de vida opinó que "lo que más preocupa no es el hoy sino el mediano plazo de los clubes. Creo que en la actualidad medianamente podemos acumular deuda, hacer beneficios, tener muchas situaciones que dejan de ser particulares porque han pasado a ser generales de todas las instituciones, sobre todo de las que conocemos del departamento La Capital. Pero considero que a los clubes nos va a costar volver a una seudo normalidad, para que la gente tome confianza en volver a practicar deportes, y regresen a nuestras instituciones. Eso sin acompañamiento estatal se nos va a hacer imposible. Porque si bien tenemos esto del Atp, sino tenemos otro tipo de subsidio sea nacional, provincial o municipal, va a ser muy difícil volver a la normalidad".

CUST-5.JPG La prestigiosa entidad santotomesina reclama mayor asistencia estatal. UNO Santa Fe

También consideró que "esta masa de 650 socios que tuvimos no se construye de la noche a la mañana, y lleva un tiempo que no lo tenemos para decir, lo hacemos acá a fines de año. No hay un tiempo de pandemia que tenga vencimiento. Entonces esta situación nos está matando, y muy profunda la problemática por la cual estamos pasando las instituciones deportivas, y en particular la nuestra".

Por último, el presidente Lenarduzzi, sostuvo que "creo que por este año no tendremos competencias en los diferentes deportes. Lo único que se ha hecho es lanzar un torneo del tipo virtual por parte de la Asociación Santafesina de Básquetbol, pero cuestiones oficiales no se van a dar. Todo será para el año que viene porque todavía no está subsanado el tema coronavirus y eso es un punto clave".