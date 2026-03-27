De 500 obreros a menos de 50: el trasfondo del cierre de la planta de producción de Bahco en Santo Tomé

La reconversión del establecimiento implica el fin de la producción de herramientas en la región. El cierre, que afectará a más de 40 trabajadores, se tramita con intervención del Ministerio de Trabajo y ya comenzó el proceso de retiros voluntarios

La empresa Bahco , un verdadero emblema industrial de Santo Tomé y la región, confirmó el cierre de su planta de producción en Santa Fe . La decisión implica la reconversión del establecimiento , que dejará de fabricar herramientas para pasar a operar como centro de distribución, ventas y servicios , con un fuerte impacto laboral.

El director general de la firma, Fernando Montenegro , aseguró que se trata de una decisión “irreversible” , enmarcada en un proceso global de la industria.

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En este contexto, este viernes por la mañana se llevó a cabo una audiencia clave en la Secretaría de Trabajo tras el anuncio del cierre de su planta en Santo Tomé. La reunión concluyó con un cuarto intermedio hasta el miércoles, a la espera de nuevos avances en las negociaciones.

Del encuentro participaron el abogado de la firma, Roberto Busser; los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Adrián Hammer y Walter Uriondo; y el director regional de Trabajo, Emiliano Monaca.

bahco 2 Más de 40 trabajadores serán afectados por la reconversión gentileza

Cierre de la producción y más de 40 empleados afectados

Actualmente, la planta cuenta con unos 86 trabajadores, de los cuales más de 40 perderán su empleo. Según explicó Montenegro a los micrófonos de LT10, tras la reestructuración quedarán en funciones entre 45 y 50 empleados, vinculados principalmente a tareas comerciales y logísticas.

La empresa ya inició un proceso de retiros voluntarios y avanza en las instancias legales correspondientes, con intervención del Ministerio de Trabajo, para acordar las indemnizaciones. “Es una decisión tomada, que responde a la necesidad de rentabilizar las operaciones en Argentina”, afirmó el directivo.

Un proceso global que impacta en Santo Tomé

Montenegro explicó que el cierre no es un hecho aislado, sino parte de un cambio estructural en la industria de herramientas a nivel mundial. En ese sentido, remarcó que Asia concentra cerca del 80% de la producción global, lo que fue desplazando progresivamente a plantas en Europa y América.

“Nuestra planta está sufriendo lo mismo que ocurrió en otras partes del mundo: la producción se fue trasladando principalmente a China y Taiwán”, señaló.

De 500 empleados a menos de 100

El impacto en Santo Tomé no es nuevo. Según datos del sector, en la década del 90 la planta llegó a tener cerca de 500 trabajadores, cifra que se redujo de manera sostenida hasta la actualidad.

Además, la variedad de productos también cayó: de más de 2.000 artículos fabricados, la producción se limitaba en los últimos años a herramientas específicas como llaves, destornilladores y alicates.

Una historia con raíces en Santa Fe

La planta tiene una fuerte carga simbólica para la región. Sus orígenes se remontan a la década del 50, cuando inmigrantes italianos comenzaron a fabricar herramientas en la zona. En 1963, la empresa fue adquirida por capitales suecos, y luego pasó a formar parte de un grupo internacional. Actualmente, Bahco pertenece a un holding de origen estadounidense, con presencia global y plantas distribuidas en Europa y Asia.

En paralelo al cierre, se abrirá una instancia formal ante el Ministerio de Trabajo, donde se discutirá el esquema de desvinculaciones. Desde el gremio UOM plantearon la posibilidad de reclamar indemnizaciones superiores, aunque la empresa aseguró que cumplirá con lo que establece la ley.

Impacto regional

El cierre de la producción de Bahco genera preocupación en Santo Tomé y Santa Fe, no solo por la pérdida de empleos, sino también por lo que representa la empresa en la identidad industrial de la región. “Hace 28 años que trabajo en la compañía y soy de Santa Fe. Entiendo lo que significa esto para la comunidad”, expresó Montenegro.

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