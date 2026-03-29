Aprehendieron a un hombre con pedido de captura por el asesinato de Hernán Cardozo en Santo Tomé

El detenido, identificado como F. K., de 47 años, fue encontrado en la zona costera de calle España y el río Coronda. El crimen ocurrió en julio de 2022

Oficiales del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre de 47 años identificado como F. K. , sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde abril de 2024 como presunto autor, coautor, partícipe o encubridor del homicidio de Hernán Tomás Cardozo . El operativo tuvo lugar en la zona costera de calle España y el río Coronda .

El domingo 24 de julio de 2022 , a la salida de una fiesta en calle Cibils al 3100 de la ciudad de Santo Tomé , una discusión derivó en una brutal agresión contra Cardozo, de 26 años . Varios hombres armados con palos lo atacaron cuando intentaba escapar, propinándole golpes, puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Fueron los vecinos del lugar quienes, al escuchar los gritos, alertaron al sistema de emergencias 911 .

Minutos después arribaron efectivos de la Subcomisaría 15° y del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, junto a un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), quien constató el fallecimiento de la víctima en el lugar.

La investigación

Posteriormente se hicieron presentes pesquisas de la División Homicidios y agentes del área Científica de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) —hoy Policía de Investigaciones (PDI)—. Los investigadores se abocaron a identificar testigos y relevar cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber captado imágenes del hecho, mientras los especialistas realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes.

La aprehensión

Como resultado directo de esa investigación, en abril de 2024 se activó el pedido de captura contra F. K. Este fin de semana ese mandato se hizo efectivo cuando el hombre fue localizado y detenido en la zona costera de la ciudad.

Tras la aprehensión, las autoridades informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez lo comunicó al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó que el detenido permaneciera privado de su libertad, que fuera debidamente identificado y que se le formara causa como presunto autor, coautor, partícipe o encubridor del homicidio.

En el transcurso de esta semana, los funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fijarán el lugar, día y hora para la realización de la audiencia imputativa correspondiente.