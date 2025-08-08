Uno Santa Fe | Policiales | delincuente

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

El hombre, de 39 años, fue detenido en su casa tras una serie de robos cometidos en menos de dos semanas. Se lo acusa de al menos cinco asaltos, varios de ellos registrados por cámaras de seguridad

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de agosto 2025 · 09:35hs
Un violento delincuente que mantenía en vilo a comerciantes del norte de la ciudad de Santa Fe fue detenido este jueves por la noche en el marco de una requisa domiciliaria. Se trata de J. H., de 39 años, conocido como “Pan Casero”, sospechado de perpetrar al menos cinco asaltos en los últimos 13 días, tres de ellos captados por cámaras de videovigilancia.

Los investigadores de la Comisaría 9ª sospechan que podría estar vinculado a otros robos bajo la misma modalidad que aún no fueron esclarecidos.

El hecho que precipitó la captura

La última denuncia se registró en la mañana del jueves, cuando el acusado irrumpió en la panadería El Polo, ubicada en la intersección de avenida Facundo Zuviría y Pedro Ferré. Bajo amenazas, afirmó estar armado y obligó a la empleada a entregar toda la recaudación. La víctima, en estado de shock, denunció el hecho junto a los propietarios del local y aportó las imágenes del atraco.

Un historial reciente de robos

La pesquisa permitió establecer que el mismo individuo habría asaltado dos veces una heladería en menos de 15 días, además de otros comercios ubicados sobre Facundo Zuviría y Aristóbulo del Valle. Con pruebas y testimonios que lo señalaban, los uniformados montaron un operativo para detenerlo.

El procedimiento se concretó en una vivienda de pasaje Fray Luis Beltrán al 4300, donde el sospechoso fue reducido. En el lugar se secuestraron elementos que lo vincularían directamente con los delitos investigados.

El caso fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I y a la fiscal de Flagrancia, Lucila Nuzzo, quien dispuso que el hombre continúe detenido, sea identificado y se lo impute por robos reiterados.

Fuentes policiales no descartan que en los próximos días se le atribuyan más hechos delictivos cometidos en la zona.

Inseguridad 1
WhatsApp Video 2025-08-08 at 08.44.20 (1)
Heladería 2

delincuente norte asaltos
