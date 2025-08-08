Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión abre el paraguas por otros jugadores representados por Squadra

Por el conflicto con Jerónimo Dómina, en Unión se pone la lupa en otros jugadores que son representados por el grupo Squadra que lidera Leandro Varino

8 de agosto 2025 · 13:09hs
Unión abre el paraguas por otros jugadores representados por Squadra

Luego del conflicto contractual con Jerónimo Dómina, Unión empieza a tomar recaudos con otros futbolistas del club que también son representados por el grupo Squadra, encabezado por Leandro Varino. La dirigencia ya mira de reojo a los que tienen vínculo con esta agencia, que en los últimos días quedó en el centro de la escena.

El detonante fue la decisión de Dómina, que comunicó públicamente en redes sociales que no renovará su contrato. Pese a que Unión había emplazado a los protagonistas a responder hasta este sábado a la última oferta de extensión, la negativa llegó de manera anticipada. Esta postura fue tomada como una fuerte señal por parte de la institución, que ahora analiza con mayor detenimiento cada caso vinculado a Squadra. El delantero seguirá apartado.

Otros nombres representados por Scuadra en Unión

En el plantel profesional, uno de los jugadores representados por Varino es Nicolás Paz, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, trascendió que si no hay un acuerdo previo a enero, el jugador podría quedar apartado del plantel profesional, repitiendo un escenario similar al de Dómina.

Nicolás Paz es representado por el grupo Scuadra y tiene contrato hasta diciembre de 2026 en Unión.

La preocupación también se extiende a las divisiones inferiores. Uno de los nombres que genera tensión es el de Matías Shulz, con quien existen diferencias a la hora de firmar su primer contrato. Desde el entorno del jugador se habría solicitado que Unión renuncie a sus derechos patrimoniales, lo que allanaría el camino para que emigre al fútbol húngaro.

Otro juvenil en la mira es Dylan Grecco, actualmente en recuperación por una lesión, que también es representado por el mismo grupo empresario. Algunos de los que se conocen.

Frente a este panorama, el presidente Luis Spahn deslizó la posibilidad de considerar al grupo Scuadra como personas no gratas, en medio de un clima enrarecido por las decisiones que se vienen tomando desde el entorno de los jugadores.

