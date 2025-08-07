Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

El adolescente de 15 años fue alcanzado por la bala perdida mientras estaba en la calle. El proyectil impactó en su ojo derecho y fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe. Investigan las causas del violento suceso.

Este miércoles por la tarde, un grave hecho de violencia sacudió al barrio Yapeyú , en el noroeste de la ciudad de Santa Fe . Un adolescente de 15 años fue herido por un disparo en la cabeza , con un impacto de bala en el ojo derecho , y debió ser trasladado de urgencia al hospital Iturraspe , donde permanece internado en observación .

El violento episodio ocurrió en la intersección de Reinares y Misiones , cuando el menor se encontraba en la calle. Según el relato de su madre, habría sido alcanzado por una bala perdida . Al notar la gravedad del caso, vecinos del barrio colaboraron con la familia y alertaron al servicio de emergencias 911 .

Pocos minutos después, un patrullero llegó al lugar y, al encontrar al adolescente con el rostro ensangrentado, lo trasladó junto a su madre al hospital Iturraspe, con sirenas y balizas encendidas.

Los médicos del nosocomio constataron que el joven presentaba una herida de arma de fuego en el ojo derecho. Recibió las primeras curaciones y quedó internado bajo observación médica, mientras se evalúan las posibles consecuencias del impacto balístico.

Investigación en curso

Agentes de Orden Público y Cuerpos especiales de la policía arribaron al lugar del hecho y comenzaron tareas de relevamiento de testigos. Se entrevistaron con los vecinos y analizaron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, para esclarecer las circunstancias del ataque.

La Jefatura de la Unidad Regional I fue informada del suceso, y el caso quedó a cargo del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó los peritajes criminalísticos de rigor.

El equipo de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo los peritajes en el lugar donde ocurrió el hecho. También se investiga si hay personas involucradas directamente en el suceso o si efectivamente se trató de una bala perdida en el marco de un posible enfrentamiento armado en la zona.

