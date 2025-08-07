Uno Santa Fe | Policiales | Santo Tomé

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

La víctima, de unos 20 años, fue baleada mientras circulaba en moto junto a su pareja. Los autores huyeron en un Citroën C4 negro, pero fueron aprehendidos tras un operativo policial.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de agosto 2025 · 13:38hs
El miércoles, alrededor de las 20, un violento episodio sacudió la tranquilidad del cardinal sur de Santo Tomé. En la intersección de pasaje Funes al 4800 y calle Roverano, un joven identificado como Eros, de aproximadamente 20 años, fue baleado a mansalva por varios ocupantes de un automóvil Citroën C4 negro, mientras circulaba en moto junto a su pareja.

El ataque ocurrió cerca de la laguna Bedetti, cuando el auto se puso a la par de la moto y uno de sus ocupantes efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la axila izquierda del conductor. Otro proyectil dio en uno de los espejos retrovisores. La pareja cayó del vehículo, y vecinos de la zona asistieron al herido y dieron aviso inmediato al servicio de emergencias 911.

Fue trasladado al Cullen en estado delicado

El joven fue derivado en primer lugar al Samco de Santo Tomé, donde se constató la gravedad de la lesión. De inmediato fue trasladado al hospital Cullen, donde fue operado de urgencia y permanece en estado delicado.

Persecución y aprehensión

Gracias a la información aportada por la novia de la víctima, efectivos del Comando Radioeléctrico santotomesino, en coordinación con operadores de las cámaras de videovigilancia del 911, comenzaron un operativo cerrojo. Lograron detectar al Citroën C4 negro circulando a gran velocidad por el puente carretero en dirección a la capital provincial.

Con apoyo del Comando capitalino, interceptaron el vehículo a la altura del "Rulo de Cilsa", donde aprehendieron a sus tres ocupantes: el conductor L. A. G. (24 años), su hermano T. R. G. (20 años) y su tía R. G. M. (53 años). También secuestraron el vehículo, con chapa patente HZC 219, y lo trasladaron a la Subcomisaría 16ª de Santo Tomé.

Peritajes y decisión fiscal

Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos sobre el auto y los presuntos agresores, incluyendo dermotest para detectar restos de pólvora.

La novedad fue comunicada a la Unidad Regional I y al fiscal de Homicidios en turno, Andrés Marchi, del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó que, una vez concluidos los peritajes, los tres aprehendidos sean puestos en libertad.

