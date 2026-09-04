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Milei remarcó que no cambiará la política económica y anticipó que será reelecto

"Dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado", aseguró el presidente durante su primera aparición tras la cadena nacional en la que se refirió a Malvinas

4 de septiembre 2026 · 23:00hs
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El presidente Javier Milei volvió a hablar en clave electoral.

El presidente Javier Milei volvió a hablar en clave electoral.

El presidente Javier Milei reapareció públicamente este viernes tras la cadena nacional en la que abordó la cuestión sobre Malvinas. Volvió a resaltar que su gobierno no cambiará la política económica, dijo que las críticas por la morosidad son para "manipular a la población" y anticipó que será reelecto: "Dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado".

El mandatario participó en la clausura de la 47° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) en Iguazú, Misiones. Afirmó que "una de las cosas que está formando parte del debate es qué vamos a hacer en el año electoral" y dijo: "No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano".

“Si yo cambiara la política monetaria y la tuviera más laxa, la inflación estaría a la vuelta de la esquina. Y mi objetivo es terminar para siempre con la maldita inflación. No voy a cambiar la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con el equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación. Recomponer la credibilidad del Estado argentino requiere que no seamos conformistas en nuestros compromisos con las reformas”, aseveró.

Milei, en clave electoral

El presidente volvió a hablar en clave electoral, pensando en una posible reelección en 2027. En ese sentido, dijo que las críticas de la oposición por su programa económico son porque no pueden "ejecutar la política monetaria que les gusta, que es la de mantener la maquinita prendida los 365 días del año, tal como vimos en 2023 cuando, a pesar de estar al borde de una hiperinflación, emitieron 13 puntos del PBI para tratar de ganar una elección”.

“No queremos volver a eso y no lo vamos a permitir. Y el año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, lanzó.

En tanto, resaltó que si La Libertad Avanza vuelve a obtener un buen resultado electoral como en 2025, profundizará sus políticas: "Si replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos a dos senadores de tener quórum en el Senado, así que si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque van a ver lo que es acelerar a fondo”.

El aumento de la morosidad, otra vez bajo la lupa

Por último, el jefe de Estado admitió que aumentaron los deudores en el país pero que eso se debe a una nueva posibilidad ante la baja del riesgo crediticio: “La mora no sube porque los argentinos se hayan vuelto menos responsables de un día para el otro, sino porque hay millones de personas y pymes que no calificaban para tomar una deuda y hoy sí”. Tras ello, expresó que las críticas que recibe el gobierno por la morosidad de las familias es para "manipular a la población".

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"Durante años, los bancos le prestaron al Estado en vez de a la gente y perdieron el conocimiento de clientes que generan los años de un sistema financiero funcional. Esto ha tenido como resultado un nivel de morosidad que se soluciona únicamente con una negociación entre deudores y acreedores", manifestó.

Milei política morosidad
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