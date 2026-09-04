Sin dudas que era el resultado que esperaban tanto Colón como Deportivo Morón. Ambos equipos estaban pendientes de lo que pudiera suceder en el cotejo entre Ferro y Mitre de Santiago del Estero.
Festejan Colón y Deportivo Morón: Ferro no pudo ante Mitre de Santiago del Estero
Ferro apenas pudo empatar en condición de local ante Mitre y tanto Colón como Deportivo Morón tienen la chance concreta de descontarle puntos al Verdolaga
Por Ovación
Un resultado que beneficia a Colón y a Deportivo Morón
Y en la previa, parecía ser un partido accesible para el Verdolaga, sin embargo y cuando tenía la chance de ganar y sacar una ventaja importante a sus inmediatos perseguidores, apenas logró empatar 0-0 como local ante el conjunto santiagueño.
De esta forma, si Colón vence a Deportivo Morón, el Sabalero quedará seis puntos por debajo de Ferro, mientras que si el Gallito se impone, se ubicará a tan solo dos unidades.
Con este empate, Ferro suma 54 unidades, mientras que Deportivo Morón cosecha 49 puntos y Colón 45. De allí la importancia del partido que este sábado jugarán el Sabalero ante el Gallito.