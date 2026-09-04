Festejan Colón y Deportivo Morón: Ferro no pudo ante Mitre de Santiago del Estero

Ferro apenas pudo empatar en condición de local ante Mitre y tanto Colón como Deportivo Morón tienen la chance concreta de descontarle puntos al Verdolaga

Sin dudas que era el resultado que esperaban tanto Colón como Deportivo Morón. Ambos equipos estaban pendientes de lo que pudiera suceder en el cotejo entre Ferro y Mitre de Santiago del Estero.

Y en la previa, parecía ser un partido accesible para el Verdolaga , sin embargo y cuando tenía la chance de ganar y sacar una ventaja importante a sus inmediatos perseguidores, apenas logró empatar 0-0 como local ante el conjunto santiagueño.

De esta forma, si Colón vence a Deportivo Morón, el Sabalero quedará seis puntos por debajo de Ferro, mientras que si el Gallito se impone, se ubicará a tan solo dos unidades.

Con este empate, Ferro suma 54 unidades, mientras que Deportivo Morón cosecha 49 puntos y Colón 45. De allí la importancia del partido que este sábado jugarán el Sabalero ante el Gallito.