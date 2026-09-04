Uno Santa Fe | Ovación | San Francisco

San Francisco, la sede inédita para Rally Argentino

Córdoba recibe una vez más en esta temporada al certamen nacional de rally, pero será estrenando locación y terreno ya que competirá en la llanura del este de dicha provincia

Matías Russo

Por Matías Russo

4 de septiembre 2026 · 21:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
San Francisco

San Francisco, será sede del Rally Argentino.

El Campeonato Argentino de Rally llega a la ciudad de San Francisco –y toda su zona de influencia- por primera vez en la historia para lo que será la sexta fecha de la temporada, pero que no será una carrera más. Pues por cuestiones de calendario y, precisamente, por la suspensión del clásico “Rally Vuelta de la Manzana”, se abrió esta posibilidad para una competencia que lleva muchos años disputándose por Rally Cordobés, pero que nunca había sido de índole nacional. Así llegó la oportunidad, y nadie desde la organización ni de todos los municipios involucrados, decidieron dejarla pasar.

El campeonato de Rally se corre en San Francisco

Así entonces, el Rally de San Francisco es argentino, y ya se estrenó, para una prueba que es de llano absoluto pero que conlleva unas cuantas particularidades. Primero y en principal, la ciudad cordobesa es el epicentro de todas las actividades, pero comparte la organización del evento con sus localidades aledañas, no solo de la provincia de Córdoba sino también con un par del oeste santafesino.

Todo esto ha generado un interés inusitado en comparación a cualquier otra carrera de la temporada lo que provocó un aumento exponencial de los inscriptos que, en este caso, llega a un total de 63 máquinas.

Y, además, de generar interés, también lo hace con las expectativas y ansiedades, tanto para competidores como para el público, ya que todos ellos se encuentran ante un hecho inédito para la zona. Por tal motivo, la carrera ya ha comenzado en la jornada de ayer.

Primero, tuvo lugar un shakedown en la zona de la localidad santafesina de Josefina, donde la referencia más veloz fue la lograda por el múltiple campeón Federico Villagra (Skoda).

Pero todo culminó por la noche, cuando se llevó a cabo el primer tramo de carrera, un súper especial diagramado en las calles de San Francisco, de apenas 850 metros, pero que sirvió para abrir oficialmente la prueba.

De todos modos, la acción de verdad comenzará hoy con seis pruebas especiales. El recorrido estará compuesto por tres sectores que se transitarán en dos oportunidades. El tramo Freyre-Freyre, de 7,52 km., abrirá la jornada a las 9:13 hs. Luego llegará Bauer y Sigel-Lucas Botto Máquinas y Tractores, de 13,78 km., a las 10:02 hs., mientras que la primera vuelta se completará con la especial Josefina-Lorenzatto Maquinarias, de 14,71 km., desde las 10:39 hs. Finalmente, el día se completará con los mismos caminos, que volverán a recibir a las tripulaciones durante la tarde comenzando todo a las 13:31 hs.

San Francisco Rally Argentino Córdoba
Noticias relacionadas
Juegos Suramericanos. La antorcha de los Odesur continúa su recorrido por todo el territorio provincial.

Una llama, el río, cinco deportistas y una ciudad: la Antorcha pasó por Baigorria

Juegos Suramericanos 2026: la sede Santa Fe le dio la bienvenida a más de 1.300 voluntarios.

Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios

Santa Fe continúa disfrutando del Mundial Juvenil de aguas abiertas.

Continúa el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

fagundez calento la previa de colon-moron: no hay ningun cuco en la categoria

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

Lo último

Milei remarcó que no cambiará la política económica y anticipó que será reelecto

Milei remarcó que no cambiará la política económica y anticipó que será reelecto

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Suelos saturados y alerta por los ríos: Avellaneda activa protocolos de contingencia y monitorea el Arroyo del Rey

Suelos saturados y alerta por los ríos: Avellaneda activa protocolos de contingencia y monitorea el Arroyo del Rey

Último Momento
Milei remarcó que no cambiará la política económica y anticipó que será reelecto

Milei remarcó que no cambiará la política económica y anticipó que será reelecto

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Suelos saturados y alerta por los ríos: Avellaneda activa protocolos de contingencia y monitorea el Arroyo del Rey

Suelos saturados y alerta por los ríos: Avellaneda activa protocolos de contingencia y monitorea el Arroyo del Rey

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra el periodista Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra el periodista Jony Viale

Festejan Colón y Deportivo Morón: Ferro no pudo ante Mitre de Santiago del Estero

Festejan Colón y Deportivo Morón: Ferro no pudo ante Mitre de Santiago del Estero

Ovación
San Francisco, la sede inédita para Rally Argentino

San Francisco, la sede inédita para Rally Argentino

Festejan Colón y Deportivo Morón: Ferro no pudo ante Mitre de Santiago del Estero

Festejan Colón y Deportivo Morón: Ferro no pudo ante Mitre de Santiago del Estero

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: No hay ningún cuco en la categoría

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"