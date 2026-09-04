San Francisco, la sede inédita para Rally Argentino

Córdoba recibe una vez más en esta temporada al certamen nacional de rally, pero será estrenando locación y terreno ya que competirá en la llanura del este de dicha provincia

El Campeonato Argentino de Rally llega a la ciudad de San Francisco –y toda su zona de influencia- por primera vez en la historia para lo que será la sexta fecha de la temporada, pero que no será una carrera más. Pues por cuestiones de calendario y, precisamente, por la suspensión del clásico “Rally Vuelta de la Manzana”, se abrió esta posibilidad para una competencia que lleva muchos años disputándose por Rally Cordobés, pero que nunca había sido de índole nacional. Así llegó la oportunidad, y nadie desde la organización ni de todos los municipios involucrados, decidieron dejarla pasar.

Así entonces, el Rally de San Francisco es argentino, y ya se estrenó, para una prueba que es de llano absoluto pero que conlleva unas cuantas particularidades. Primero y en principal, la ciudad cordobesa es el epicentro de todas las actividades, pero comparte la organización del evento con sus localidades aledañas, no solo de la provincia de Córdoba sino también con un par del oeste santafesino.

Todo esto ha generado un interés inusitado en comparación a cualquier otra carrera de la temporada lo que provocó un aumento exponencial de los inscriptos que, en este caso, llega a un total de 63 máquinas.

Y, además, de generar interés, también lo hace con las expectativas y ansiedades, tanto para competidores como para el público, ya que todos ellos se encuentran ante un hecho inédito para la zona. Por tal motivo, la carrera ya ha comenzado en la jornada de ayer.

Primero, tuvo lugar un shakedown en la zona de la localidad santafesina de Josefina, donde la referencia más veloz fue la lograda por el múltiple campeón Federico Villagra (Skoda).

Pero todo culminó por la noche, cuando se llevó a cabo el primer tramo de carrera, un súper especial diagramado en las calles de San Francisco, de apenas 850 metros, pero que sirvió para abrir oficialmente la prueba.

De todos modos, la acción de verdad comenzará hoy con seis pruebas especiales. El recorrido estará compuesto por tres sectores que se transitarán en dos oportunidades. El tramo Freyre-Freyre, de 7,52 km., abrirá la jornada a las 9:13 hs. Luego llegará Bauer y Sigel-Lucas Botto Máquinas y Tractores, de 13,78 km., a las 10:02 hs., mientras que la primera vuelta se completará con la especial Josefina-Lorenzatto Maquinarias, de 14,71 km., desde las 10:39 hs. Finalmente, el día se completará con los mismos caminos, que volverán a recibir a las tripulaciones durante la tarde comenzando todo a las 13:31 hs.