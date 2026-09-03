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Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego

En cadena nacional, el Presidente ratificó la soberanía de las Islas y lanzó duras críticas al Reino Unido.

3 de septiembre 2026 · 21:43hs
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Milei anunció proyectos para reforzar el reclamo argentino por Malvinas y la creación de una base naval

Milei anunció proyectos para reforzar el reclamo argentino por Malvinas y la creación de una base naval

El presidente Javier Milei anunció este jueves sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

El mandatario nacional habló en cadena nacional y detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base militar en Tierra del Fuego.

Base naval en Tierra del Fuego

“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación” de la zona, indicó.

Milei confirmó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas.

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.

En el mensaje, Milei anunció: "Firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

LEER MÁS: La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

En tanto, el Presidente apuntó al Reino Unido y dijo que "es claro que transitan un camino de declive", en contraposición a la Argentina.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho"

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, expresó el mandatario nacional en el inicio de su mensaje.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el Presidente.

A su entender, "eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, subrayó Milei.

Milei Malvinas sanciones empresas Tierra del Fuego
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