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Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento consiguió una importante victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, de visitante, en el comienzo de la octava fecha del Clausura

4 de septiembre 2026 · 19:38hs
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Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento de Junín consiguió una importante victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante, en el comienzo de la octava fecha del Torneo Clausura.

El encuentro tuvo como principal atractivo la pelea por la permanencia, con ambos equipos necesitados de sumar para tomar aire en la parte baja de las tablas y los goles del encuentro los anotaron Gonzalo Maffini en contra a los seis minutos del primer tiempo y Junior Marabel a 26 del complemento.

El primer gol del encuentro llegó apenas a los seis minutos, cuando Sarmiento inició la jugada con un remate desde la mitad de la cancha. Luego, Junior Marabel envió un centro al área y el capitán de Estudiantes, Gonzalo Maffini, intentó despejar con la mano, pero terminó convirtiendo un gol en contra que puso el 1-0 para la visita. El conjunto de Junín sostuvo la ventaja hasta el descanso, mientras que el local no logró imponerse, aunque contó con dos situaciones de peligro durante la primera mitad.

Estudiantes tuvo algunas aproximaciones, principalmente a través de remates de Matías Valenti, Gabriel Alanís y Mauro Valiente, pero no consiguió transformar sus oportunidades en el empate.

En el complemento, el equipo de Junín encontró el segundo golpe a los 26 minutos. Julián Mavilla recibió una falta dentro del área y el árbitro sancionó penal, que Junior Marabel se encargó de convertir para establecer el 2-0 definitivo.

Estudiantes intentó descontar en el tramo final y acumuló algunas situaciones, pero Sarmiento sostuvo la diferencia hasta el cierre. Con este resultado, el equipo de Junín sumó tres puntos de gran valor en la lucha por la permanencia y se ubica tercero en la Zona B con 12 puntos, mientras que el conjunto cordobés quedó decimotercero con seis unidades y solo una victoria en el certamen.

El resumen de Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento

Sarmiento Estudiantes de Río Cuarto clausura
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