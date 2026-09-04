De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

Agustín Giménez, que estaba apartado en Colón, se va a préstamo a Puerto San Martín para disputar el Torneo Regional Amateur

A veces, para volver a avanzar hay que dar un paso al costado. Ese es el escenario que atraviesa Agustín Giménez , quien dejará temporalmente Colón para continuar su carrera en Puerto San Martín , donde afrontará el Torneo Regional Amateur .

La decisión forma parte de la reorganización que el Sabalero viene realizando dentro de su plantel . Giménez quedó fuera de la estructura y ahora tendrá la posibilidad de buscar afuera aquello que en Colón se le fue haciendo cada vez más difícil: continuidad, competencia y minutos de juego. El préstamo es sin cargo y sin opción de compra.

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Una aparición que no logró consolidarse en Colón

El nombre de Giménez debutó con Ariel Pereyra en 2025. El entrenador le dio la posibilidad de mostrarse, pero aquel envión inicial no terminó convirtiéndose en continuidad. Los cambios de conducción fueron modificando el escenario. El volante fue perdiendo espacio en la consideración y, con el correr de los meses, dejó de aparecer. Esto sumado a varias lesiones.

Agustín Giménez no era considerado en Colón y bajará para probar suerte en el Regional Amateur. UNO Santa Fe | José Busiemi

En 2026, su situación dio un paso más: junto con otros jóvenes que tenían contrato pero no estaban dentro de los planes inmediatos, pasó a trabajar fuera del plantel superior. Colón tomó entonces una determinación que excedía solamente a Giménez. La idea era ordenar el espacio del plantel profesional y generar lugar para jugadores más jóvenes de las inferiores, mientras aquellos que necesitaban competencia buscaban nuevos destinos.

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Puerto San Martín aparece ahora como una oportunidad distinta. El nivel competitivo será menor al que Giménez encontraba en la Primera Nacional, pero el objetivo está puesto en otro lugar: volver a jugar con frecuencia y recuperar sensaciones dentro de una cancha.

El club rosarino se prepara para disputar el Regional Amateur y apuesta por el mediocampista para reforzar su plantel. Para Giménez, en cambio, será mucho más que un cambio de camiseta. Será la posibilidad de recuperar protagonismo, sumar experiencia y demostrar que todavía puede volver a meterse en carrera. Colón conserva sus derechos y el vínculo hasta 2027. Giménez, mientras tanto, tendrá que aprovechar esta nueva estación para volver a construir su camino.