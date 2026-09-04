Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

El delantero de Morón, Franco Fagúndez, habló antes del partido ante Colón y dejó en claro que llegarán sin complejos: "Lo veo como una final", dijo

Hay partidos que pesan más que tres puntos. El que protagonizarán Colón y Deportivo Morón este sábado en el Brigadier López es uno de ellos. En la previa de ese choque de la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional, Franco Fagúndez habló con La Central Deportiva, por Cadena 3 Santa Fe, y transmitió confianza.

“Me siento bien, estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, gracias a que tenemos un grupo muy lindo y muy unido”, contó el delantero, que atraviesa un momento especial tanto en lo individual como dentro de un plantel que mantiene intacta su ilusión.

El delantero no esquivó la trascendencia del encuentro. Para el Gallito, visitar al Sabalero representa mucho más que otro partido del calendario. “Este es un club que hace mucho no juega en Primera y hoy soñamos con eso. Podemos quedar en la historia del club. Tenemos sed de revancha”, aseguró.

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Justamente esa ambición aparece como uno de los motores para afrontar un escenario de máxima exigencia. Del otro lado estará Colón, con la presión y la obligación que implica jugar en su cancha y sostener su pelea por el objetivo del ascenso. ara Fagúndez, sin embargo, la camiseta y la localía no alcanzan para convertir al Sabalero en un rival imposible. “Colón es un equipo muy grande. Vamos a una cancha difícil”, reconoció. Pero inmediatamente marcó la postura con la que Morón llegará a Santa Fe: “Colón está obligado a volver a Primera, pero hay que animarse a querer, no hay ningún cuco en la categoría”.

El goleador de Morón, motivado para visitar a Colón. Prensa Morón

La figura de Morón que ante Colón será "el partido del año"

El delantero imagina un duelo abierto, intenso y con dos equipos que tendrán motivos suficientes para ir en busca de los tres puntos. “Contra Colón será un partidazo, uno de los partidos del año. Va a ser un partido muy entretenido, ojalá que se pueda jugar al fútbol”, sostuvo.

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La premisa del visitante estará clara: no resignar su identidad. “Tenemos que ir a demostrar nuestro juego para despegarnos”, afirmó Fagúndez, quien además reconoció la expectativa personal que le genera jugar por primera vez en el Brigadier López: “Es algo hermoso enfrentar a Colón, me gustaría conocer la cancha”.