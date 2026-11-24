Aguas Santafesinas continúa con el histórico plan de renovación de redes de distribución de agua potable para mejorar el servicio en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe: superamos el 50% de la renovación de la red de distribución de agua potable en Fomento 9 de Julio

Se llevan a cabo las obras en la ciudad de Santa Fe que, en esta segunda etapa, comprenden la renovación de más de 1.300 metros de viejas cañerías por nuevos conductos en barrio Fomento 9 de Julio , incluyendo más de 200 conexiones domiciliarias.

Dichas tareas están a cargo de Automat Argentina S. A., tiene un plazo de ejecución hasta mediados de diciembre y demandan una inversión de $625 millones, beneficiando en forma directa a más de 1.000 usuarios.

El tendido de los nuevos conductos se ejecuta por el método de renovación de cañerías sin zanjeo por reinserción, conocida como “cracking”, una innovadora tecnología que minimiza el impacto ambiental y molestias por estas intervenciones. El sector que se realiza con esta metodología comprende los pasajes Lassaga, Rodríguez, Ingenieros, Mármol y Aldao.

Se suma a las del macrocentro y forma parte de la segunda etapa del Plan de renovación de redes de agua

Esta intervención se suma a las ya concretadas en el macrocentro y forma parte de la segunda etapa del Plan de renovación de redes de agua potable en la ciudad de Santa Fe impulsado por el gobierno de Santa Fe.

Al respecto, Renata Ghilotti, presidenta de Assa expresó: “Se trata de un plan sin precedentes en la historia de Aguas, tanto por su magnitud como por la innovadora metodología de trabajo sin apertura de zanjas. Esta iniciativa permitirá optimizar el servicio de agua para los santafesinos en el corto plazo y, a futuro, reducir las intervenciones sobre la vía pública, evitando inconvenientes viales y urbanísticos. “

De esta forma, las antiguas cañerías serán reemplazadas por un nuevo conducto de alta durabilidad, lo que posibilitará mejorar la distribución de agua potable y optimizar el servicio.