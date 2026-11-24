Una forma fácil, cómoda y rápida de realizar el trámite de conexión de agua y/o cloaca a través de la Oficina Virtual sin necesidad de hacerlo en forma personal

Ahora podés solicitar las conexiones de agua y cloaca desde tu casa

Aguas Santafesinas incorporó una forma fácil, cómoda y rápida de realizar el trámite de solicitud de agua y/o cloaca para todos los usuarios que lo deseen hacer a través de su Oficina Virtual, sin necesidad de hacerlo en forma presencial.

El formulario al que accede el usuario, luego de registrarse en la Oficina Virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones –en caso de no estarlo previamente– figuran los datos del inmueble sobre el cual va a solicitar la instalación.

Seguidamente se debe completar los campos correspondientes a los datos particulares del solicitante, que debe ser propietario, condómino o co-propietario del inmueble, el financiamiento deseado, indicar el conocimiento de las implicancias del pedido –con carácter de declaración jurada- y adjuntar la siguiente documentación –imágenes digitales- de:

· Factura de Assa o Punto de Suministro que figura en la factura.

· Ser propietario, condómino o co-propietario del inmueble.

· Escritura o boleto de compraventa sellado que acredite la titularidad del inmueble.

· DNI del titular y/o tramitante.

· Último comprobante de la Tasa General de inmueble (solamente Rosario).

· Deuda: el inmueble no debe poseer deuda (puede tener un plan de pago al día).

· Carátula del plano o manzanero municipal detallando la ubicación donde solicita la nueva conexión indicando la distancia desde los ejes medianeros a la futura conexión (puede ser a mano alzada).

· Inmuebles baldíos plano de anteproyecto con las instalaciones internas.

Finalmente, confirmar la solicitud tras lo cual el sistema le informará el número de trámite para su seguimiento.