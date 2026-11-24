Aguas Santafesinas incorporó una forma fácil, cómoda y rápida de realizar el trámite de solicitud de agua y/o cloaca para todos los usuarios que lo deseen hacer a través de su Oficina Virtual, sin necesidad de hacerlo en forma presencial.
Ahora podés solicitar las conexiones de agua y cloaca desde tu casa
Una forma fácil, cómoda y rápida de realizar el trámite de conexión de agua y/o cloaca a través de la Oficina Virtual sin necesidad de hacerlo en forma personal
Requisitos para la solicitud de la conexión
El formulario al que accede el usuario, luego de registrarse en la Oficina Virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones –en caso de no estarlo previamente– figuran los datos del inmueble sobre el cual va a solicitar la instalación.
Seguidamente se debe completar los campos correspondientes a los datos particulares del solicitante, que debe ser propietario, condómino o co-propietario del inmueble, el financiamiento deseado, indicar el conocimiento de las implicancias del pedido –con carácter de declaración jurada- y adjuntar la siguiente documentación –imágenes digitales- de:
- · Factura de Assa o Punto de Suministro que figura en la factura.
- · Ser propietario, condómino o co-propietario del inmueble.
- · Escritura o boleto de compraventa sellado que acredite la titularidad del inmueble.
- · DNI del titular y/o tramitante.
- · Último comprobante de la Tasa General de inmueble (solamente Rosario).
- · Deuda: el inmueble no debe poseer deuda (puede tener un plan de pago al día).
- · Carátula del plano o manzanero municipal detallando la ubicación donde solicita la nueva conexión indicando la distancia desde los ejes medianeros a la futura conexión (puede ser a mano alzada).
- · Inmuebles baldíos plano de anteproyecto con las instalaciones internas.
Finalmente, confirmar la solicitud tras lo cual el sistema le informará el número de trámite para su seguimiento.