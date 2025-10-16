Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 16 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y reformas en subestación , i nterrumpirá el servicio este jueves 16 de octubre en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- avenida Peñaloza, Callejón Aguirre, Facundo Quiroga y Azopardo

- RP1, Los Zorzales, Los Eucaliptus y Las Carmelias (Colastiné Norte)

• 8.30 a 10.30 en la zona de: RP 1, Los Eucaliptus, Mepenes y Las Madreselvas (Colastiné Norte)

• 9.30 a 11.30 en la zona de: RP1, Los Ibirá Pitá, Los Urunday y Las Higueras (Colastiné Norte)

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

