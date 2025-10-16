Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 16 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

16 de octubre 2025 · 07:09hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y reformas en subestación , interrumpirá el servicio este jueves 16 de octubre en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- avenida Peñaloza, Callejón Aguirre, Facundo Quiroga y Azopardo

- RP1, Los Zorzales, Los Eucaliptus y Las Carmelias (Colastiné Norte)

• 8.30 a 10.30 en la zona de: RP 1, Los Eucaliptus, Mepenes y Las Madreselvas (Colastiné Norte)

• 9.30 a 11.30 en la zona de: RP1, Los Ibirá Pitá, Los Urunday y Las Higueras (Colastiné Norte)

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
