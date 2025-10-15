Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 15 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este miércoles 15 de octubre en SANTA FE Y SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de: Teniente Loza, Chaco, Larrechea y Diagonal Obligado

• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida General Paz, Obispo Príncipe, J.P. López y Antonia Godoy

• 9 a 13 en la zona de:

- Uruguay, Roberto Arlt, San José y Lamadrid

- Chaco, Ignacio Crespo, Carrasco y Díaz de Andino

SAUCE VIEJO

• 8.30 a 10.30 en la zona de: RN 11, Portugal, Francia y Rusia

• 9.30 a 11.30 en la zona de: RN 11, French, Jujuy y Rocca

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

