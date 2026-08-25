El tiempo en Santa Fe: martes fresco y nublado, pero la temperatura comenzará a subir La temperatura irá en ascenso durante los próximos días, con una máxima de 23° prevista para el miércoles, mientras que el jueves aumentan las chances de lluvias débiles y dispersas antes de una mejora hacia el viernes 25 de agosto 2026 · 07:32hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada, húmeda y fresca, con una temperatura de 9.2º y una térmica de 7.3º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se observa que todavía se mantiene la acción del sistema de alta presión, el mismo comienza a perder estabilidad de manera gradual debido a cómo se combinan las masa de aire en la región. Esta situación genera que frente al aporte de aire cálido superficial y el comienzo de acción de las corrientes algo más frías en altura desde el oeste/suroeste, el sistema tienda a inestabilizarse gradualmente hacia el día jueves, con ascenso gradual de las temperaturas hasta por lo menos mañana miércoles y luego descenso gradual de las mismas. Alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada del jueves para luego tender a mejorar hacia finales de la semana.

Miércoles con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 12º y máxima 23º. Vientos moderados predominando del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos y luego cambiando al este/noreste hacia la tarde/noche o la noche.

En tanto para el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacía últimas horas del día. Condiciones inestables con tendencia lenta y gradual a mejorar con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante gran parte de la jornada, sobre todo en las primeras horas de la misma. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y gradual descenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados del sector este, cambiando de moderados a regulares por momentos del sector sur/sureste durante el transcurso de la Jornada. Por último, viernes con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a relativamente estables y mejorando. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y poco cambio de las máximas, 20º. Vientos moderados del sector sur/sureste. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional