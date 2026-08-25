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El tiempo en Santa Fe: martes fresco y nublado, pero la temperatura comenzará a subir

La temperatura irá en ascenso durante los próximos días, con una máxima de 23° prevista para el miércoles, mientras que el jueves aumentan las chances de lluvias débiles y dispersas antes de una mejora hacia el viernes

25 de agosto 2026 · 07:32hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada, húmeda y fresca, con una temperatura de 9.2º y una térmica de 7.3º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se observa que todavía se mantiene la acción del sistema de alta presión, el mismo comienza a perder estabilidad de manera gradual debido a cómo se combinan las masa de aire en la región. Esta situación genera que frente al aporte de aire cálido superficial y el comienzo de acción de las corrientes algo más frías en altura desde el oeste/suroeste, el sistema tienda a inestabilizarse gradualmente hacia el día jueves, con ascenso gradual de las temperaturas hasta por lo menos mañana miércoles y luego descenso gradual de las mismas. Alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada del jueves para luego tender a mejorar hacia finales de la semana.

Miércoles con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 12º y máxima 23º. Vientos moderados predominando del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos y luego cambiando al este/noreste hacia la tarde/noche o la noche.

En tanto para el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacía últimas horas del día. Condiciones inestables con tendencia lenta y gradual a mejorar con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante gran parte de la jornada, sobre todo en las primeras horas de la misma. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y gradual descenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados del sector este, cambiando de moderados a regulares por momentos del sector sur/sureste durante el transcurso de la Jornada.

Por último, viernes con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a relativamente estables y mejorando. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y poco cambio de las máximas, 20º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe tiempo martes temperatura
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