Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

El organismo difundió su pronóstico climático para junio, julio y agosto. Conocé qué anticipa para la región del Litoral, donde se encuentra la provincia de Santa Fe

El pronóstico de temperaturas para este invierno según el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico de lluvias para este invierno según el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Climático Trimestral para junio, julio y agosto de 2026 , un informe que anticipa las tendencias generales de temperatura y precipitaciones para todo el país durante el invierno.

En el caso de la provincia de Santa Fe , las perspectivas muestran condiciones que podrían diferenciarse de las habituales para esta época del año, especialmente en materia de lluvias y temperaturas.

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Más lluvias para Santa Fe durante el invierno

Según el informe oficial, el norte de la región Litoral, donde se ubica gran parte del territorio santafesino, presenta una mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a las normales durante el trimestre junio-julio-agosto.

Esto significa que, en promedio, podrían producirse acumulados de lluvia por encima de los valores históricos para la estación invernal. Sin embargo, desde el organismo remarcaron que este tipo de pronósticos se refiere a condiciones medias para todo el período y no implica que vaya a llover de manera constante ni permite anticipar eventos puntuales de tormentas intensas.

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Temperaturas más altas que las habituales

Otro de los aspectos destacados del informe es la previsión de temperaturas medias superiores a las normales en gran parte del centro y norte de Argentina.

Para la región del Litoral, incluida Santa Fe, el SMN proyecta una mayor probabilidad de que las temperaturas se ubiquen entre normales y superiores a los valores promedio históricos. Esto podría traducirse en jornadas invernales más templadas y en una menor frecuencia de períodos prolongados de frío intenso.

No obstante, los especialistas advirtieron que esta tendencia no excluye la posibilidad de que se produzcan irrupciones de aire frío, especialmente durante el inicio del trimestre, capaces de generar descensos marcados de temperatura durante algunos días.

Qué significa el pronóstico trimestral

El SMN aclaró que el pronóstico climático estacional no describe cómo será el tiempo día por día, sino que indica las probabilidades de que las variables climáticas se ubiquen por encima, dentro o por debajo de los valores normales durante un período de tres meses.

Por ese motivo, aun cuando se pronostiquen lluvias superiores a lo normal o temperaturas más elevadas que el promedio, pueden ocurrir episodios de frío intenso, heladas o jornadas secas dentro del trimestre.

Recomendación del Servicio Meteorológico Nacional

Desde el organismo recomendaron complementar esta información con los pronósticos diarios y semanales, además de consultar regularmente los sistemas de alerta temprana para seguir la evolución de fenómenos meteorológicos de corto plazo que no pueden preverse con precisión en los pronósticos estacionales.

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