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La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

Claudio Girardi confirmó que el movimiento obrero marchará este jueves desde la sede de APUL hasta El Molino. Rubén Núñez advirtió que, si no se garantizan los fondos para el sistema universitario en el Presupuesto 2027, las instituciones no podrán funcionar el próximo año.

14 de octubre 2026 · 20:39hs
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La CGT y los gremios se concentran en la esquina de calle San Jerónimo y Av. General López.

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La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

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La CGT Regional Santa Fe confirmó que se sumará este jueves a la quinta Marcha Federal Universitaria con una movilización sindical en la ciudad. La convocatoria reunirá al movimiento obrero organizado y a distintos sectores de la comunidad educativa en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

El titular de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, sostuvo que será una movilización importante y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional ante el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

LEER MÁS: La Justicia impuso una multa diaria de $100.000 al Gobierno nacional por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno sigue haciendo oídos sordos, así que mañana nos vamos a movilizar en todo el país”, afirmó. También señaló que los sindicatos acompañarán a docentes, no docentes, estudiantes y al resto de la comunidad universitaria.

Dónde y a qué hora será la marcha en Santa Fe

Girardi precisó que los gremios nucleados en el movimiento obrero se concentrarán a las 15 frente a la sede de APUL. Desde allí marcharán por calle Santiago del Estero hasta Rivadavia y luego continuarán hacia El Molino, donde está prevista la convocatoria general a partir de las 16.

“Vamos a ir sumando compañeras y compañeros en el camino, de diferentes organizaciones, y vamos a ir hasta El Molino para, de ahí en más, todos juntos marchar hasta una universidad”, explicó el dirigente sindical.

La movilización se enmarca en la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá expresiones en distintas ciudades del país y cuyo reclamo central es el financiamiento de las universidades públicas.

APUL advirtió por el funcionamiento de las universidades en 2027

Por su parte, Rubén Núñez, representante de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional del Litoral (APUL), advirtió sobre las consecuencias que podría tener la falta de recursos para el sistema universitario.

Si no tenemos esta ley de financiamiento universitario y los fondos pertinentes no están contemplados en la nueva ley de presupuesto, el sistema universitario argentino no va a poder funcionar el próximo año”, sostuvo.

Núñez vinculó el reclamo presupuestario con el desarrollo de las economías regionales, la generación de empleo y el aporte de la ciencia y la tecnología al mundo del trabajo. También remarcó la importancia de la soberanía científica.

El dirigente de APUL señaló que el reclamo excede a las universidades y abarca otras áreas y sectores sociales. En ese sentido, mencionó la salud pública, los recursos naturales, las leyes laborales y sociales, la industria nacional y la situación de los jubilados.

“Como trabajadoras y trabajadores no docentes y como comunidad universitaria, no vamos a naturalizar que la gente coma y duerma en las calles”, expresó.

La movilización de este jueves volverá a poner en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades públicas y la necesidad de garantizar los recursos para sostener su funcionamiento.

marcha Universitaria CGT Santa Fe
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