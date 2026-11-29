Con la llegada del calor y la crecida del río, aumentan las serpientes en zonas urbanas. Claves anatómicas y conductuales para reconocer las yararás

Yarará o falsa yarará: cómo diferenciar las serpientes venenosas de las inofensivas

Con el aumento de la temperatura y la crecida, el encuentro con serpientes en parques, patios o zonas ribereñas se vuelve más frecuente. La confusión más habitual ocurre entre la yarará (especie de importancia médica) y las llamadas falsas yararás (culebras inofensivas que imitan su aspecto y actitud defensiva para ahuyentar depredadores).

La principal diferencia radica en su aparato inoculador y en rasgos físicos específicos que permiten distinguir a los vipéridos venenosos (como la yarará grande o Bothrops alternatus, y la yarará chica o Bothrops diporus) de los colúbridos no peligrosos (como la Xenodon merremii).

El rasgo infalible: la foseta loreal

Más allá de los colores o el tamaño, existe una característica anatómica exclusiva de las serpientes venenosas de la familia de las yararás y las cascabeles: la foseta loreal. Si se observa el perfil de la cabeza, las yararás presentan dos orificios a cada lado (la narina y la foseta), mientras que las culebras inofensivas solo tienen la fosa nasal.

Diferencias claves a simple vista

Aunque nunca se recomienda acercarse para inspeccionar un ejemplar, los especialistas señalan cuatro contrastes principales entre ambos grupos:

El engaño defensivo: Cuando una falsa yarará se siente amenazada, suele aplanar su cabeza contra el suelo para darle un aspecto triangular y hacer vibrar su cola entre la hojarasca. Este comportamiento mimético busca simular a una víbora peligrosa, pero no posee colmillos inoculadores frontales capaces de inyectar veneno de riesgo humano.

Qué hacer ante un hallazgo o una mordedura

Las serpientes no atacan de manera deliberada; muerden únicamente como mecanismo de defensa cuando son pisadas o manipuladas. Ante un avistamiento en el hogar, se debe mantener una distancia prudencial (al menos dos metros), evitar intentar matarla o capturarla y dar aviso a Defensa Civil, bomberos o fauna local para su reubicación.

En caso de producirse una mordedura, los protocolos sanitarios indican:

Mantener la calma y evitar que la persona afectada corra o haga esfuerzos físicos que aceleren la circulación sanguínea.

Retirar elementos que ajusten , como anillos, pulseras, relojes o calzado, antes de que la zona comience a inflamarse.

Lavar la herida únicamente con agua y jabón.

Trasladar de inmediato al paciente al centro de salud u hospital más cercano para la evaluación y eventual aplicación del suero antiofídico específico.

Lo que nunca se debe hacer: realizar torniquetes, efectuar cortes sobre la marca de los colmillos, succionar el veneno con la boca, aplicar hielo o colocar remedios caseros sobre la lesión.