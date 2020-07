Básquet: "Estamos esperando el ok de Unión para jugar"

En los últimos días, los dirigentes de la Liga Argentina se reunieron para intentar trazar un bosquejo tentativo de la temporada 2020-21, con la participación de Unión en la figura de Hernán Tettamanti, referente de la disciplina.

El manager rojiblanco charló con radio Sol 91.5 y brindó algunos aspectos salientes de los temas tratados. En el inicio reconoció que “es todo un poco incierto, pero se viene trabajando para encontrar cómo jugar, cuando jugar y de qué manera hacerlo. Será una temporada difícil, como también retener a los jugadores por una cuestión cambiaria, no va a haber extranjeros en la A o serán de menor nivel. Entonces los jugadores buenos de la Liga Argentina pegarán el salto, es inevitable, eso nos dejará una sangría por lo que habrá que nutrirse de ligas inferiores”.

Más adelante afirmó que “se está manejando el 10 de noviembre como inicio, es más un deseo que una realidad, nuestra categoría por estatuto debe empezar después de la A, pero la máxima división tiene 5 equipos en Buenos Aires. Para empezar ellos el 20 de octubre tiene que entrenar desde setiembre y no lo veo hoy viable”.

Y luego, disparó: “La A está hablando de un torneo de 8 meses en lugar de 10, nuestra categoría va a planificar entre 6 y 8 meses, muy probablemente se elimine la primera fase regional, con lo cual se empezaría con la fase conferencia. El 30 de mayo tienen que terminar todos los torneos por los Juegos Olímpicos, con lo cual si hay problemas se buscará achicar en lugar de correr fechas”.

Unión básquet .jpg Unión terminó entre los 6 mejores equipos de la Liga Argentina. Prensa Unión

Respecto a la conformación de las plantillas, Tettamanti expresó que “seguramente sea el mismo formato de fichas que la temporada pasada, hay equipos que les cuesta tener divisiones inferiores, no será sustancial jugar con 3 U23 oriundos y uno externo que hacerlo con dos y dos. La Liga Argentina es una competencia de mucha jerarquía, con prestigio y los dirigentes de los clubes, a pesar de los problemas, no lo queremos perder”.

Dentro de los convenios con los jugadores por un posible rebrote de coronavirus, también es posible que se establezca una cláusula especial al respecto. En este sentido el directivo rojiblanco apuntó: “Se está trabajando en ese tema. Si se suspende pero no se interrumpe, los contratos pueden dejar de pagarse en ese tiempo pero no cancelarse. El año pasado la AdC intento que todos perdieran un poco, era inevitable no terminar. Si se suspende por ejemplo en marzo, ahí si se pagará hasta ese tiempo”.

Unión básquet.jpg La base de jugadores de Unión son del ámbito local.

Con todo lo expuesto y el marco de situación sanitaria especial, Unión buscará marcar presencia por octava campaña en fila. Así lo ratificó el propio Tettamanti: “El club nos tiene que dar el aval para jugar y continuar en la competencia, viene golpeado como todos, falta de ingresos, complicados para terminar la temporada anterior. Creo que va a existir la voluntad, jugamos con jugadores de la ciudad, un cuerpo técnico de Santa Fe que tiene mucha identidad con la Asociación Santafesina. Seguiremos en la misma ruta, no dudo que vamos a tener el ok para participar y junto a Juanfra Ponce como técnico. Tenemos, a diferencia de otros equipos, jugadores del club como Borsatti, Godoy, Jaime, Salaberry, Bandeo. La columna vertebral es nuestra, no sería una erogacion grande y después se verá como reforzar”.

En la parte final, Tettamanti no dudó en afirmar que “la intención es que se juegue con 28 equipos, los más comprometidos son los del sur del país porque el Covid-19 hizo mucho daño y los aportes de sponsors y gobiernos no se pueden comprometer a tenerlos. El gasto operativo es más grande, en la logística ocupa gran parte del presupuesto. Ellos viajan más que el resto. Pero como todos, hay que ver aeropuertos abiertos, hoteles, es complejo decir que en octubre o noviembre se podrá empezar a jugar”.