Profini, apunta alto en Unión: "Fuimos superiores, pero hay que mejorar"

Rafael Profini analizó la victoria de Unión ante Agropecuario, remarcó la dificultad del partido. Ya piensa en el compromiso del viernes.

Luego de la clasificación en Copa Argentina, Rafael Profini dejó en claro que Unión entendió el contexto desde el inicio. “ Estos partidos son de eliminación directa, son finales. Si no estás fino, te puede pasar cualquier cosa ”, explicó, subrayando la paridad que suele darse en este tipo de cruces.

Y agregó: “Más allá de la diferencia de categoría, hoy el fútbol es muy parejo. Ellos nos jugaron de igual a igual”.

Superioridad sin contundencia para Unión

Si bien valoró el triunfo, el mediocampista también hizo foco en lo que faltó. “Tuvimos situaciones, generamos chances, pero por momentos nos apuramos”, reconoció.

En ese sentido, marcó una de las claves a corregir: “Tenemos que aprender a manejar mejor los tiempos del partido, no ir más rápido de lo que pide la jugada”.

Un cierre de primer tiempo determinante

El gol de Cristian Tarragona, en el epílogo de la primera mitad, fue señalado como un punto de quiebre. “Era importante irnos al descanso en ventaja y lo conseguimos. Eso nos dio tranquilidad para encarar el segundo tiempo”, sostuvo.

Unión.jpg Rafael Profini fue uno de los pocos jugadores que estuvo a la altura en una deslucida noche de Unión ante Agropecuario. Prensa Copa Argentina

Profini no dudó al analizar que el marcador quedó corto. “Si estábamos más precisos, podríamos haber hecho más goles. Tuvimos varias claras”, indicó.

Sin embargo, rescató lo esencial: “Lo importante es que el equipo genera y que se logró ganar. Después hay que ajustar esos detalles”.

De la Copa al torneo, sin pausa para Unión

Con el pase asegurado, el volante ya puso la mirada en lo inmediato. “Ahora hay que cambiar el chip rápido, porque el viernes tenemos otro partido importante”, afirmó.

Y cerró: “Hay que seguir trabajando, mejorando y tratar de hacernos fuertes en casa”.

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Las declaraciones de Rafael Profini dejan una lectura clara: Unión cumplió con el objetivo, pero sabe que todavía está lejos de su mejor versión.

Entre la tranquilidad por avanzar y la exigencia interna, el equipo ya apunta a dar un paso adelante en su funcionamiento.