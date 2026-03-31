Unión pone en marcha los festejos: se presenta la Maratón "Marea Roja y Blanca 2026"

Unión dará a conocer los detalles de una nueva edición de la carrera aniversario "Marea Roja y Blanca". La cita marcará el inicio de las celebraciones por los 119 años.

Unión comenzará a transitar la cuenta regresiva hacia un nuevo cumpleaños institucional con el lanzamiento oficial de la Maratón “Marea Roja y Blanca 2026”, uno de los eventos más representativos del club.

La presentación se realizará este miércoles 1º de abril, a partir de las 19:30, en El Bar de Unión, ubicado sobre Av. López y Planes 3553, en el marco de una conferencia de prensa.

Mucho más que una carrera para Unión

La “Marea Roja y Blanca” se convirtió con el paso del tiempo en una verdadera tradición tatengue, que combina deporte, encuentro social y sentimiento de pertenencia.

Maratón Marea Roja y Blanca.jpg fotos gentileza prensa Unión.

No se trata solo de correr: es una celebración colectiva, donde socios, hinchas y familias se suman para compartir una jornada que refleja la identidad del club.

Se vienen los detalles de una nueva edición

Durante el encuentro con la prensa se anunciarán las características de la edición 2026, incluyendo recorridos, categorías, distancias y el proceso de inscripción.

Como cada año, se espera una importante convocatoria y una organización pensada para que todos puedan ser parte, desde atletas experimentados hasta quienes participan de manera recreativa.

El inicio de una fiesta rojiblanca

Con sus 119 años a la vuelta de la esquina, Unión comienza a preparar una agenda cargada de actividades. Y en ese marco, la maratón aparece como uno de los eventos centrales, capaz de unir generaciones bajo los mismos colores.

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La presentación de este miércoles será el primer paso de una celebración que, como ya es costumbre, promete teñir la ciudad de rojo y blanco.