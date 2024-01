Corvalán: "El equipo siempre impone su idea y deja todo"

"Son partidos de preparación en los cuales el resultado importa pero no tanto, nos costó adaptarnos los primeros minutos, después buscamos nuestra idea, lo intentamos, lo empatamos sobre la hora, hoy ganamos por penales, en lo personal le apuntamos a Racing. No sirve ganar o perder los amistosos y después perder con Racing", apuntó de movida.

Para después, expresar que "no quisimos abusar del pelotazo, la idea es jugar, ir para adelante, la tenemos clara y es lo que todos queremos, ellos mermaron un poco, tuvieron un par de situaciones, pero después lo controlamos bien".

El defensor puntualizó que "en momentos estuvimos cómodos y cuando nos presionaron no estuvimos bien, siempre impone y deja todo el equipo, hay que corregir cosas, pero resaltar lo bueno para no dejar de hacerlo. Son amistosos donde habrá errores, trabajamos duro en la semana, no es un análisis tan profundo, hoy se ven cosas buenas".

En referencia a la posición del pibe Del Blanco, sostuvo que "Mateo viene demostrando buenas cosas, lo hizo bien con Talleres cuando debutó y en otros partidos, puede cubrirlo a Kevin, tiene una oferta de un equipo importante, queremos lo mejor para él, se puede ir tranquilamente pero le dije que se vaya bien del club que le dio la posibilidad de mostrarse en Primera. El club recibirá una buena suma y a él le vendrá muy bien".

Antes su despedida, acotó que "nosotros intentamos presionar de una manera pero cambiamos porque no nos funcionaba, hay que leerlo lo más rápido posible, es una etapa de preparación, de los errores tenemos que aprender para salir adelante como equipo".