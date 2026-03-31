El giro discursivo de Madelón en Unión: del "prohibido hablar de campeonato" al "lo vamos a pelear"

Leonardo Madelón modificó su mensaje en un momento crítico desde lo futbolístico de Unión. El DT abrió la puerta a una ilusión que antes evitaba.

Unión cumplió el objetivo en Copa Argentina al eliminar a Agropecuario, pero el rendimiento volvió a estar lejos de lo esperado. El equipo repitió pasajes de desconcierto similares a los que había mostrado en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, dejando pasar otra oportunidad de reencontrarse con su mejor versión.

En ese contexto, lo más llamativo no estuvo tanto dentro de la cancha, sino en las declaraciones posteriores de Leonardo Madelón.

Un cambio de tono que no pasa desapercibido en Unión

El entrenador sorprendió al modificar de manera evidente su discurso histórico, sobre todo en lo que respecta a los objetivos del equipo.

Meses atrás, tras una gran victoria ante Gimnasia en La Plata, Madelón había sido tajante. Evitó cualquier mención al título y hasta mostró cierto fastidio ante la consulta. “La palabra campeonato está prohibida”, había sentenciado, priorizando la mesura y el enfoque en el día a día.

Hoy, el escenario es distinto. Sin nombrarlo directamente, dejó en claro que Unión quiere pelear arriba: “Tengo una ilusión con los jugadores… lo vamos a pelear, estamos convencidos”, afirmó.

Del perfil bajo a la necesidad de convencer

El viraje no parece casual. Llega en un momento donde el equipo no logra sostener un funcionamiento convincente y muestra signos de desgaste anímico.

Unión Unión disfruta del gran momento de Cristian Tarragona, autor de dos tantos ante Agropecuario.

En ese marco, el mensaje de Madelón parece apuntar a otro objetivo: reinyectar confianza y energía a un plantel golpeado. Ya no se trata solo de competir, sino de instalar la idea de que hay con qué ir por más.

“Yo la voy a intentar… no hay peor gestión que la que no se hace”, lanzó el DT, en una frase que refleja su nueva postura: arriesgar desde lo discursivo para movilizar desde lo emocional.

Convicción puertas adentro en Unión

Otro punto fuerte de sus declaraciones fue el énfasis en la convicción interna. “Estoy convencido, los jugadores también”, repitió en varias oportunidades.

Ese respaldo hacia el grupo busca consolidar una base desde la cual crecer, aun cuando el rendimiento todavía no acompaña del todo. Madelón intenta instalar una narrativa positiva en medio de la incertidumbre futbolística.

El contexto también explica el cambio

La eliminación temprana en competencias internacionales y la necesidad de enfocarse en el torneo local también juegan su papel. “Hoy tenemos que pensar en crecer y mejorar”, sostuvo.

Sin otros frentes, el campeonato pasa a ser el gran objetivo, y aunque evita decirlo de manera directa, deja en claro que el equipo no quiere quedarse a mitad de camino.

Entre la ilusión y la realidad

El nuevo discurso convive con una realidad que todavía genera dudas. Unión no termina de encontrar regularidad ni funcionamiento, y eso contrasta con la ambición que ahora plantea su entrenador.

Sin embargo, Madelón parece apostar a que la convicción preceda al rendimiento. Primero creer, después demostrar.

Un mensaje hacia adentro… y hacia afuera

El cambio no solo impacta en el plantel, sino también en el entorno. “La gente está entusiasmada”, remarcó, buscando generar un efecto contagio.

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En definitiva, el DT decidió salir de su zona de confort discursiva. Pasó de la cautela extrema a una ilusión explícita, en un intento por cambiar la energía de un equipo que necesita reaccionar.

El desafío ahora será que esas palabras encuentren respaldo en la cancha, donde Unión todavía tiene mucho por demostrar.