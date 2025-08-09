Del Sel habló del tema Dómina en Unión: "Los chicos y representantes tendrán que recapacitar"

Miguel Del Sel, integrante de la CD de Unión, charló con La Radio de UNO para dejar sentada su opinión en relación al conflicto con Jerónimo Dómina

En el inicio reconoció que "todos los clubes van a tener problemas con esto de los juveniles y sus representantes. Pasó con Barco, Medina en Boca, muchos jugadores son buenos, trascienden y tienen esta chance de quedar libres, vienen los representantes y tal vez es una viveza criolla porque a fin de año quedan libres y en una transferencia les queda plata, dejando huérfano al club que lo formó. Está pasando con las cláusulas que benefician a grupos empresarios, se complica".

Más adelante reconoció que "no creo que Dómina actúe de mala fe, me lo crucé el otro día y le pregunté y me dijo que hay chances de arreglar. Algunos nos dicen cómo no les pagamos más, con Midachi empezamos por el sandwich y la coca, esto lleva años, crecimiento, formación, los chicos y representantes tendrán que recapacitar, ser respetuosos, sino todo pasará por un negocio donde nadie se beneficia. El problema ya está instalado".

Un conflicto que se expanderá en el fútbol argentino

En otro tramo de la charla, el dirigente rojiblanco sostuvo que "creo que todos los clubes deben estar preocupados, aparecen con fuerza importante para manejar jugadores juveniles, los pedidos de Europa, cuando te hablan de un nueve, un diez, hay jugadores buscados, donde quieren sacar ventaja, el club quedará en segundo término, no se qué pibe puede firmar por 10 años y luego ser transferencia".

Para después, agregar: "Un pibe se le hace un contrato no más de 20 años, hay que evaluar si es por dos o tres años. Ahora tal vez deberán ser más largos, pero un club tendría muchos contratos sin capital para sostenerlos".

Antes de su despedida añadió que "así como hubo chicos que no se fueron bien, algunos chicos de Unión fueron respetuosos como Esquivel, eso también va por las personas".