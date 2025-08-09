Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

El delantero Franco Ratotti, recientemente cedido a préstamo por Unión a Unión Española de Chile se sumó el elenco hispano con muchas expectativas

Los últimos días para Franco Ratotti fueron por demás de agitados. Unión resolvió suscribirle contrato al goleador de la Reserva para que no suceda otro caso "Dómina".

Pero en procura de que todo ese crecimiento que viene mostrando en AFA, sin lugar en el equipo profesional de Leonardo Madelón, se resolvió prestarlo a Unión Española de Chile.

En las últimas horas se instaló en el vecino país, pasó los estudios médicos de rigor, firmó su contrato y se unió a sus nuevos compañeros.

Los primeros conceptos en su nuevo club

Ratotti a la prensa oficial del club le dijo que "me encontré con un muy buen club, muy buena gente, me trataron muy bien, eso suma a las expectativas que tengo, le da un plus, este estadio me dan muchas ganas de jugar".

Más adelante subrayó que "es un grupo muy bueno, compañeros humildes, me trataron muy bien, con muchas ganas, salió todo bien".

Finalmente, soslayó: "La motivacion es grande y se que el club se está jugando cosas importantes, de mi parte dejaré todo por este escudo, no los voy a defraudar, es una buena oportunidad en mi carrera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UEoficial/status/1954002376282493124&partner=&hide_thread=false “Voy a dejar el cien por ciento por este escudo. Sé que me está dando una linda oportunidad y no los voy a defraudar”.



Las primeras palabras de Franco como Hispano pic.twitter.com/lOjuGqF3QN — Unión Española (@UEoficial) August 9, 2025