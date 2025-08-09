Uno Santa Fe | Ovación | Ratotti

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

El delantero Franco Ratotti, recientemente cedido a préstamo por Unión a Unión Española de Chile se sumó el elenco hispano con muchas expectativas

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2025 · 13:26hs
Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Los últimos días para Franco Ratotti fueron por demás de agitados. Unión resolvió suscribirle contrato al goleador de la Reserva para que no suceda otro caso "Dómina".

Pero en procura de que todo ese crecimiento que viene mostrando en AFA, sin lugar en el equipo profesional de Leonardo Madelón, se resolvió prestarlo a Unión Española de Chile.

En las últimas horas se instaló en el vecino país, pasó los estudios médicos de rigor, firmó su contrato y se unió a sus nuevos compañeros.

LEER MÁS: La buena noticia para los hinchas de Unión que deseen ver el cotejo ante Argentinos

Los primeros conceptos en su nuevo club

Ratotti a la prensa oficial del club le dijo que "me encontré con un muy buen club, muy buena gente, me trataron muy bien, eso suma a las expectativas que tengo, le da un plus, este estadio me dan muchas ganas de jugar".

Más adelante subrayó que "es un grupo muy bueno, compañeros humildes, me trataron muy bien, con muchas ganas, salió todo bien".

Finalmente, soslayó: "La motivacion es grande y se que el club se está jugando cosas importantes, de mi parte dejaré todo por este escudo, no los voy a defraudar, es una buena oportunidad en mi carrera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UEoficial/status/1954002376282493124&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UEoficial/status/1954002376282493124&partner=&hide_thread=false

Ratotti Unión Española Unión
Noticias relacionadas
real madrid presento su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

messi se pierde el clasico este domingo ante orlando city

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

el incomodo momento que vivio tirante en su llegada a cancun

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

mira la razon por la que rojo no puede jugar con racing el clausura

Mirá la razón por la que Rojo no puede jugar con Racing el Clausura

Lo último

El bosquejo de Madelón en Unión para intentar festejar en el Diego Maradona

El bosquejo de Madelón en Unión para intentar festejar en el Diego Maradona

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

Último Momento
El bosquejo de Madelón en Unión para intentar festejar en el Diego Maradona

El bosquejo de Madelón en Unión para intentar festejar en el Diego Maradona

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

Ovación
Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

Se lanzó el 17º Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera

Se lanzó el 17º Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera

Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera

Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música